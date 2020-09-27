Milyonlarca emekliye intibak son dakikası! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kimleri kapsıyor?

SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı milyonlarca emeklinin başlıca gündeminde ilk sırada yer alıyor. 2000 sonrası emekli olanların intibak yasası beklentileri ve talepleri sürüyor. 2000 öncesi emekli olanlara tanınan bazı imkanların kendilerine de tanınması isteyenler, taleplerini yetkili mercilere iletti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın intibak konusunda bir çalışması olduğu biliniyor. İşte, SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kimleri kapsıyor?