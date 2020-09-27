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Haberler Galeri Milyonlarca emekliye intibak son dakikası! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kimleri kapsıyor?

Milyonlarca emekliye intibak son dakikası! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kimleri kapsıyor?

SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı milyonlarca emeklinin başlıca gündeminde ilk sırada yer alıyor. 2000 sonrası emekli olanların intibak yasası beklentileri ve talepleri sürüyor. 2000 öncesi emekli olanlara tanınan bazı imkanların kendilerine de tanınması isteyenler, taleplerini yetkili mercilere iletti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın intibak konusunda bir çalışması olduğu biliniyor. İşte, SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kimleri kapsıyor?

Giriş Tarihi: 27.09.2020 20:08 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 20:16
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Milyonlarca emekliye intibak son dakikası geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kimleri kapsıyor?
Milyonlarca emekliye intibak son dakikası geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kimleri kapsıyor?

SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kimleri kapsıyor? Sorularının cevapları yaklaşık 13 milyon emekli tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 2000 sonrası emekli olanlar, 2000 öncesi emekli olanlara tanınan hakların kendilerine de tanınmasını istiyor. İntibak yasası hakkında gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Konu hakkında emeklilerin talepleri sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalışma yürttüğü biliniyor. İşte, SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kimleri kapsıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca emekliye intibak son dakikası geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kimleri kapsıyor?
Milyonlarca emekliye intibak son dakikası geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kimleri kapsıyor?

İNTİBAK YASASI NEDİR?

İntibak yasası 2000 yılı öncesinde emekli olanlar ile 2000 sonrasında emekli olan vatandaşların maaşlarına yansıyan farkın düzeltilmesi amacı ile 2000 sonrası emekli olanlara yapılacak olan zammı düzenleyen yasa olarak ifade edilebilir.

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Milyonlarca emekliye intibak son dakikası geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kimleri kapsıyor?
Milyonlarca emekliye intibak son dakikası geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kimleri kapsıyor?

Bu yasa kapsamında prim gün sayısı ve kazancı aynı olan farklı emekli maaşı alanlar arasındaki eşitsiz durumu gidermek için sağlanan uygulanması talep edilmektedir. Emekli maaşını direkt etkileyen intibak zammı ile bu eşitsizliğin giderilmesi istenmektedir. İlgili yasanın kabul edilmesi durumunda BAĞ-KUR ve SSK emeklisi vatandaşların 2000 yılı sonrasında emekli olanlar için maaşlarda iyileştirme yapılacak.

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Milyonlarca emekliye intibak son dakikası geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kimleri kapsıyor?
Milyonlarca emekliye intibak son dakikası geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kimleri kapsıyor?

Özellikle 2000 yılı öncesinde emekli olan vatandaşların maaşlarında 55 TL ile 350 TL zam yapılmış olup bu zam 2000 sonrası emekli olanlara yapılmamıştı. İntibak yasası ile benzer bir uygulama yapılması talep edilerek 2000 sonrası emekli olanlara da aynı şekilde bir ödeme yapılması isteniyor.

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Milyonlarca emekliye intibak son dakikası geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kimleri kapsıyor?
Milyonlarca emekliye intibak son dakikası geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kimleri kapsıyor?

İNTİBAKTA SON DURUM NEDİR?

Konu ile ilgili çalışmalarını ve duyurularını dürdüren Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından 2000 yılı sonrası emekli olanlara da aynı ödemenin yapılması için taleplerini gündeme geliyor. Fakat bu noktada gündemde konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yer almıyor.