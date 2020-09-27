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Ocak 2021 emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur ve memur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak?
Ocak 2021 emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur ve memur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak? Sorularının cevapları son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli bu yılın son zammını Temmuz ayında aldı. Emeklilerin maaşları yüzde 5.75 oranında artırıldı. Milyonlarca kişi bir sonraki zammı Ocak ayında alacak. Merkez Bankası'nın açıkladığı son beklenti anketi de bu zammın oranına ilişkin ipucunu verdi. İşte, Ocak 2021 emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur ve memur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 27.09.2020 16:46Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 16:52