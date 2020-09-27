27 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ocak 2021 emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur ve memur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak?

Ocak 2021 emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur ve memur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak?

Ocak 2021 emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur ve memur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak? Sorularının cevapları son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli bu yılın son zammını Temmuz ayında aldı. Emeklilerin maaşları yüzde 5.75 oranında artırıldı. Milyonlarca kişi bir sonraki zammı Ocak ayında alacak. Merkez Bankası'nın açıkladığı son beklenti anketi de bu zammın oranına ilişkin ipucunu verdi. İşte, Ocak 2021 emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur ve memur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 27.09.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 16:52
  • 1
  • 13
Ocak 2021 emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur ve memur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak?

Ocak 2021 emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur ve memur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak? Sorularının cevapları gündemin ilk sırasında oluyor. Milyonlarca emekli vatandaşa son olarak Temmuz ayında zam yapılmıştı. Bilindiği üzere emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki kez olmak üzere enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. Peki, Ocak 2021 emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur ve memur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Ocak 2021 emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur ve memur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak?

YENİ YILDA EMEKLİ MAAŞLARINA KAÇ TL ZAM YAPILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 5.4 olacak. En düşük maaş esnafta bin 988, SSK'lılarda 2 bin 353 liraya yükselecek.

  • 3
  • 13
Ocak 2021 emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur ve memur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak?

TÜFE TAHMİNİ % 11.46

Ekonomistlerle yapılan Eylül ayı beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 11.46 çıktı.

  • 4
  • 13
Ocak 2021 emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur ve memur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak?

Bu tahmin tutarsa, önümüzdeki Ocak ayında 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşları yüzde 5.4 yükselecek.

  • 5
  • 13
Ocak 2021 emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur ve memur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak?

NASIL DEĞİŞECEK?

En düşük esnaf emeklisi aylığı buna göre bin 886 liradan bin 988 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 353 liraya yükselecek. Emeklilerin zam oranını önümüzdeki günlerde enflasyon verilerinin seyri gösterecek. Zam oranı Ocak'ta belli olacak ve aynı ay içerisinde emekli maaşlarına yansıtılacak.