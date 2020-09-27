Ocak 2021 emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur ve memur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak? Sorularının cevapları gündemin ilk sırasında oluyor. Milyonlarca emekli vatandaşa son olarak Temmuz ayında zam yapılmıştı. Bilindiği üzere emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki kez olmak üzere enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. Peki, Ocak 2021 emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur ve memur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak?