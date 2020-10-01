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Satanların hayalleri suya düştü! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 60-70 daha pahalı...

İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Pandemi döneminde araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında araç alacaklar için hayaller suya düştü. Sıfır araçların ülkeye girişinde yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı fiyatların yükselişi sürüyor. ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatların dengelenmesi amaçlanıyor. Araba alım-satım yapılan sitelerde fiyatlar yüzde 60-70 düzeyinde zamlandı. İşte, İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 60-70 daha pahalı...

Giriş Tarihi: 01.10.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 15:56
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Satanların hayalleri suya düştü! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 60-70 daha pahalı...

İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Araba fiyartları düşer mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi gösteren koronavirüs salgının otomotiv piyasasına olumsuz yansıması sürüyor. Pandemi döneminde özel araçlara talep artarken, fiyatlar ise tam tersi yönde ilerliyor. ÖTV düzenlemesi sonrasında yeni fiyatların alacağı hal merak ediliyor. İşte, ikinci el fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 60-70 daha pahalı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Satanların hayalleri suya düştü! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 60-70 daha pahalı...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Koronavirüs salgını sonrası araç fiyatlarında görülen artış sonrası fiyatların ne zaman düşeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Uzmanlar ise araç fiyatlarının 2021'de gerileyeceğini söylüyor.

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Satanların hayalleri suya düştü! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 60-70 daha pahalı...

2021'DE OTOMOTİV PAZARI NASIL OLACAK?

Hürriyet'in haberine göre fiyat artışındaki diğer bir sebebin ikinci el fiyat artışları yaşanırken esnaf, satıcı ve bayilerin araçlarda 'suni artışlar' yapması ve fiyatları daha da artırması olduğunu vurgulayan Yalçın, "İkinci eldeki bu artışların durulmayacağını, daha bir sene boyunca hatta 2021'in sonuna kadar devam edeceğini bir otomotiv data şirketi olarak öngörüyoruz. Otomotiv sektörünün yeni normali; hem sıfır hem de ikinci el araçlarda yüksek fiyatlardır ve bu şekilde devam edecektir" dedi.

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Satanların hayalleri suya düştü! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 60-70 daha pahalı...

"2021'DE PAZAR GERİLEYECEK"

Bu yılın artan fiyatlara rağmen otomotiv pazarının beklentileri karşılayacağını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın: "Önceki yıllardan ötelenmiş talep çok önemli bir şekilde insanları otomobil satın almaya teşvik ediyor.

İkinci el ve sıfır kilometre araç, bir yatırım aracı olarak görülüyor. İnsanlar şu an fiyat yüksek de olsa araç satın almak istiyorlar. Yaklaşık 710-720 bin aralığında bir sıfır km araç satış pazarı öngörüyoruz.

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Satanların hayalleri suya düştü! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 60-70 daha pahalı...

2021'de ise pazarın doymuşluğu ile birlikte 600 bin seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz. Bunun yaklaşık 10 katı da ikinci el araç satışı olacaktır. Üretim, pandemi kısıtlamaları yüzünden yüzde 100 kapasiteye ulaşmayacak.

İthalatta da araç bulmak çok kolay olmayacak. Dolayısıyla fiyatlar sıfırda ve ikinci elde yüksek olarak devam edecek."