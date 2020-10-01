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Satanların hayalleri suya düştü! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 60-70 daha pahalı...
İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Pandemi döneminde araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında araç alacaklar için hayaller suya düştü. Sıfır araçların ülkeye girişinde yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı fiyatların yükselişi sürüyor. ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatların dengelenmesi amaçlanıyor. Araba alım-satım yapılan sitelerde fiyatlar yüzde 60-70 düzeyinde zamlandı. İşte, İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 60-70 daha pahalı...
Giriş Tarihi: 01.10.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 15:56
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