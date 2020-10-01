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Haberler Galeri Konut kredisi faizleri güncellendi! Halkbank, TEB, ING, Ziraat, İş Bankası faiz oranı ve ödeme tablosu

Konut kredisi faizleri güncellendi! Halkbank, TEB, ING, Ziraat, İş Bankası faiz oranı ve ödeme tablosu

Konut kredisi faiz oranlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kamu bankaları ve özel bankaların kredi kampanyalarını araştırıyor. Tarihin en düşük faizli konut kredisi kampanyasının sona ermesinin ardından oranlarda değişikliğe gidildi. 100 bin TL üzerinden hesaplanan konut kredisi ödeme tablosunu ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. Peki, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte Halkbank, TEB, ING, Ziraat, İş Bankası faiz oranı ve ödeme tablosu...

Giriş Tarihi: 01.10.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 15:48
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Konut kredisi faizleri güncellendi! Halkbank, TEB, ING, Ziraat, İş Bankası faiz oranı ve ödeme tablosu

Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından tarihin en düşük faizli konut kredisi kampanyası geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Bu kampanyadan faydalanamayan vatandaşlar güncel konut kredisi faizlerini araştırıyor. Sıfır ya da ikinci el konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar en uygun konut kredisi veren bankaları araştırıyor. 100 bin TL üzerinden hesaplanan konut kredisi ödeme tablosuna yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte bankaların güncel konut kredisi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Konut kredisi faizleri güncellendi! Halkbank, TEB, ING, Ziraat, İş Bankası faiz oranı ve ödeme tablosu

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte 120 ay vade olarak hesaplanan konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu:

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Konut kredisi faizleri güncellendi! Halkbank, TEB, ING, Ziraat, İş Bankası faiz oranı ve ödeme tablosu

ZİRAAT BANKASI

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.19

Aylık ödeme: 1569 lira

Toplam geri ödeme: 189.677 lira

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Konut kredisi faizleri güncellendi! Halkbank, TEB, ING, Ziraat, İş Bankası faiz oranı ve ödeme tablosu

VAKIFBANK

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.29

Aylık ödeme: 1642 lira

Toplam geri ödeme: 197.645 lira

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Konut kredisi faizleri güncellendi! Halkbank, TEB, ING, Ziraat, İş Bankası faiz oranı ve ödeme tablosu

HALKBANK

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.19

Aylık ödeme: 1569 lira

Toplam geri ödeme: 188.344 lira