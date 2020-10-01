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Konut kredisi faizleri güncellendi! Halkbank, TEB, ING, Ziraat, İş Bankası faiz oranı ve ödeme tablosu
Konut kredisi faiz oranlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kamu bankaları ve özel bankaların kredi kampanyalarını araştırıyor. Tarihin en düşük faizli konut kredisi kampanyasının sona ermesinin ardından oranlarda değişikliğe gidildi. 100 bin TL üzerinden hesaplanan konut kredisi ödeme tablosunu ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. Peki, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte Halkbank, TEB, ING, Ziraat, İş Bankası faiz oranı ve ödeme tablosu...
Giriş Tarihi: 01.10.2020 15:41Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 15:48