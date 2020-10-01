Konut kredisi faizleri güncellendi! Halkbank, TEB, ING, Ziraat, İş Bankası faiz oranı ve ödeme tablosu

Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından tarihin en düşük faizli konut kredisi kampanyası geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Bu kampanyadan faydalanamayan vatandaşlar güncel konut kredisi faizlerini araştırıyor. Sıfır ya da ikinci el konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar en uygun konut kredisi veren bankaları araştırıyor. 100 bin TL üzerinden hesaplanan konut kredisi ödeme tablosuna yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte bankaların güncel konut kredisi faiz oranları...