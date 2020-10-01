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Pandemi yardımı son dakika açıklaması! 1000 TL sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Son dakika haberi... Pandemi yardımı olarak bilinen 1000 TL sosyal destek başvuruları devam ediyor. Faz 1'de 2 milyon 111 bin 254 haneye, Faz 2'de ise 2 milyon 316 bin 10 haneye sosyal yardım yapılmıştı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ihtiyaç sahibi hanelere yapılan sosyal yardım ödemeleri konusunda son dakika açıklaması geldi. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nereden öğrenilecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.10.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 16:01
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Pandemi yardımı son dakika açıklaması! 1000 TL sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Son dakika... 1000 TL sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgını sonrası başlatılan 1000 TL pandemi yardımı ödemeleri devam ediyor. İlk iki fazda ihtiyaç sahibi milyonlarca kişiye 1000'er TL ödenmişti. Bu ödemelerden faydalanamayanlar için e-Devlet aracılığıyla başvuru alınıyor. Başvuru yapan vatandaşlar ödemelerin ne zaman verileceğini merak ederken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yeni açıklama geldi. Peki,

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Pandemi yardımı son dakika açıklaması! 1000 TL sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

BAKAN SELÇUK'TAN SOSYAL YARDIM AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 1.000 TL sosyal yardımlar konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk son açıklamasında, "Devletimiz sosyal devlet olmanın gereğini her zaman yerine getirmiştir. Bu nedenle pandemi döneminde milyonlarca vatandaşımıza 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yaptık. Bu nakdi ödemeler bu vatandaşlarımızın zor duruma düşmemeleri ve hayatlarını idameetmeleri için gerçekleştirildi. Aldığımız olumlu sonuçlar neticesinde 3. faz 1.000 TL sosyal yardım programını ucu açık hale getirdik. Artık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız diledikleri zaman 1.000 TL sosyal yardım başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecekler. Biz bakanlık olarak çok daha fazla vatandaşımıza ihtiyaç halinde sosyal yardım vermek istiyoruz. Başvurular titizlikle inceleniyor. Vatandaşlarımız yeni başvurularını gerçekleştirip sonuçlarını bekleyebilirler." dedi.

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Pandemi yardımı son dakika açıklaması! 1000 TL sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet üzerinden alınıyor. Buna göre; T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.

PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

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Pandemi yardımı son dakika açıklaması! 1000 TL sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

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Pandemi yardımı son dakika açıklaması! 1000 TL sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.