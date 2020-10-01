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Pandemi yardımı son dakika açıklaması! 1000 TL sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Son dakika haberi... Pandemi yardımı olarak bilinen 1000 TL sosyal destek başvuruları devam ediyor. Faz 1'de 2 milyon 111 bin 254 haneye, Faz 2'de ise 2 milyon 316 bin 10 haneye sosyal yardım yapılmıştı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ihtiyaç sahibi hanelere yapılan sosyal yardım ödemeleri konusunda son dakika açıklaması geldi. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nereden öğrenilecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 01.10.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 16:01
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