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30 Ağustos 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Satanlar pişman oldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Esnaf araçsız kaldı... Satanlar pişman oldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Esnaf araçsız kaldı...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzun süredir merak edilen soru hakkında MASFED Başkanı Aydın Erkoç açıklamalarda bulundu. Araba alma hayali kuran binlerce vatandaş ise ikinci el araba fiyatlarının ne zaman düşüşe geçeceğini merak ediyor. İkinci el araba fiyaları ile ilgili araştırmalar her geçen gün artıyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Esnaf araçsız kaldı...
Giriş Tarihi: 30.08.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 16:39
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV açıklaması fiyatları nasıl etkiledi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde neredeyse iki katına çıkan ikinci el araba piyasasının ne zaman düşeceği sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konuyla ilgili MASFED Başkanı Aydın Erkoç açıklamalarda bulundu. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Esnaf araçsız kaldı...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
DHA'nın haberine göre; Adana'da Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, bir süredir ikinci el otomobil ticaretinin altın ve dövizden daha fazla kazandırdığını belirtti. Güveloğlu, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer konusunda ise sıfır otomobil üretimi hareketlenmediği sürece fiyat artışının devam edeceğini düşündüğünü dile getirdi.
Pandemi sürecinin sıfır otomobil üreticileri üzerinde yarattığı olumsuz etkiyle beraber dövizdeki artışın da eklenmesiyle ikinci el otomobil konusunda ciddi bir talep oluştuğunu dile getiren Güveloğlu, ikinci el otomobil yatırımcılarının döviz ve altın yatırımlarından daha çok kazandığını ekledi.
İkinci el araba fiyatları artar mı konusunda; sıfır araç üretiminin artmaması durumunda fiyatların artarak devam edeceğini belirten Güveloğlu, ikinci elin yanında hasarlı araçlara da ilginin başladığını söyledi. Normaline göre %30-35 daha ucuz olan bu araçları vatandaşların tamirlerini yaptırarak kullandığını belirtti. Vatandaşların ikinci el araba fiyatları yükselecek mi konusunda merakları da devam ediyor.
ŞİMDİ İKİNCİ EL ARABA ALINIR MI?
Adana'da uzun süredir oto galericilik yapan Kubilay Yardım da normal zamanda %5-10 kâr marjı ile çalışılırken pandemi nedeniyle araç bulmakta güçlük çekildiği için fiyatlarda dalgalanma olduğunu belirtti.