Satanlar pişman oldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Esnaf araçsız kaldı...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzun süredir merak edilen soru hakkında MASFED Başkanı Aydın Erkoç açıklamalarda bulundu. Araba alma hayali kuran binlerce vatandaş ise ikinci el araba fiyatlarının ne zaman düşüşe geçeceğini merak ediyor. İkinci el araba fiyaları ile ilgili araştırmalar her geçen gün artıyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Esnaf araçsız kaldı...