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Haberler Galeri İkinci elde görülmemiş artış! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Fiyatlar yüzde 100 arttı...

İkinci elde görülmemiş artış! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Fiyatlar yüzde 100 arttı...

İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araba piyasasında önüne geçilemeyen yükseliş sürüyor. Pandemi döneminde sıfır araçların gelişlerin aksamasının artışta etkisi olduğu söyleniyor. Koronavirüs döneminde toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler sıfır, ikinci el araç talebi sürüyor. Peki, İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Fiyatlar yüzde 100 arttı...

Giriş Tarihi: 28.08.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 17:04
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İkinci elde görülmemiş artış! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Fiyatlar yüzde 100 arttı...

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Araba alma hayali kuranlar ise fiyatların tavan yapması sonrasında hayal kırıklığına uğruyor. Sıfır araç üretiminin belli süreyle durması sonrasında ikinci el araba fiyatları yükseliyor. Fiyatların artmasından şikayet eden sadece alıcılar olmuyor. Galericilerde yaşanan artıştan rahatsız oluyor. Peki, İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Fiyatlar yüzde 100 arttı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci elde görülmemiş artış! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Fiyatlar yüzde 100 arttı...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Şimdi vatandaşlar ikinci el araç fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Erkoç, ikinci el araç fiyatları düşer mi sorusuna yanıt olarak artışların devam edip etmemesinin döviz kuruna bağlı olduğunu söyledi.

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İkinci elde görülmemiş artış! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Fiyatlar yüzde 100 arttı...

2020 senesinde geçen yıla göre %100'e yakın artışın olduğunu söyleyen Erkoç, artışların devam edip etmeyeceğinin de döviz kuruna bağlı olduğunu belirtti. Merak edilen ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek konusuyla ilgili olarak döviz kurunda anormal bir yükselme olmaması halinde fiyatların artmayacağını söyledi.

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İkinci elde görülmemiş artış! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Fiyatlar yüzde 100 arttı...

Buna karşılık anormal bir yükselmenin yaşanması halinde artışların devam edebileceğini belirtti. Fiyatlardaki yükseliş noktasında ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer ile ilgili olarak döviz kuruna işaret eden Erkoç, aynı zamanda ikinci el araç satışındaki yeni düzenlemeye de değindi.

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İkinci elde görülmemiş artış! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Fiyatlar yüzde 100 arttı...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Vatandaşlar gelecek düzenleme ve sıfır araç üretimi ile alakalı olarak ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusunu soruyor. Bununla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde NTV canlı yayınında da çeşitli açıklamalar yapan Erkoç, olağanüstü bir durum olmaması halinde sıfır araçların Kasım ayında bayilerin elinde ve Türkiye'de çoğalacağını aktarmıştı.