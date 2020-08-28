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İkinci elde görülmemiş artış! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Fiyatlar yüzde 100 arttı...
İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araba piyasasında önüne geçilemeyen yükseliş sürüyor. Pandemi döneminde sıfır araçların gelişlerin aksamasının artışta etkisi olduğu söyleniyor. Koronavirüs döneminde toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler sıfır, ikinci el araç talebi sürüyor. Peki, İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Fiyatlar yüzde 100 arttı...
Giriş Tarihi: 28.08.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 17:04
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