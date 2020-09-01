2020 Güncel zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar kaç para, ne kadar oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

Sigaralar kaç para, ne kadar oldu? 1 Eylül itibariyle zamlı sigara fiyat listesi, tütün tiryakileri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Gelir İdaresi Başkanlığı sigara ve alkolün ÖTV'sinde 6 ayda bir yapılan otomatik artışı gerçekleştirdi. En ucuz sigara fiyatları ne kadar? Sorularının yanıtı araştırılan konular arasında ilk sıraya yerleşti. Peki, Sigaralar kaç para, ne kadar oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....