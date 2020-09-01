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Haberler Galeri 2020 Güncel zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar kaç para, ne kadar oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

2020 Güncel zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar kaç para, ne kadar oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

Sigaralar kaç para, ne kadar oldu? 1 Eylül itibariyle zamlı sigara fiyat listesi, tütün tiryakileri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Gelir İdaresi Başkanlığı sigara ve alkolün ÖTV'sinde 6 ayda bir yapılan otomatik artışı gerçekleştirdi. En ucuz sigara fiyatları ne kadar? Sorularının yanıtı araştırılan konular arasında ilk sıraya yerleşti. Peki, Sigaralar kaç para, ne kadar oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

Giriş Tarihi: 01.09.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 17:23
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2020 Güncel zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar kaç para, ne kadar oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

2020 Güncel zamlı sigara fiyatları listesi açıklandı mı? Sigaralar kaç para, ne kadar oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce sigara tiryakisi geçtiğimiz günlerde Gelir İdaresi Başkanlığı sigara ve alkolün ÖTV'sinde 6 ayda bir yapılan otomatik artışı gerçekleştirmesinin ardından, güncel fiyat listesini merak etmeye başladı. Peki, Sigaralar kaç para, ne kadar oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020 Güncel zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar kaç para, ne kadar oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ!

British American Tobacco sigara fiyat listesi

Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL

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2020 Güncel zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar kaç para, ne kadar oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

Viceroy: 14,50 TLPall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL

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2020 Güncel zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar kaç para, ne kadar oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

JTI sigara fiyat listesi

Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL

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2020 Güncel zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar kaç para, ne kadar oldu? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları....

Philip Morris sigara fiyatları

Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro: 18 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Parliament: 18,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL