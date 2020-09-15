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Haberler Galeri Satanlar kara kara düşünüyor! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? 70-100 bin aralığında...

Satanlar kara kara düşünüyor! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? 70-100 bin aralığında...

İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır araçların ülkeye girmesinde yaşanan sıkıntılardan dolayı ikinci el araba fiyatları yükselmeye devam ediyor. Araba almak isteyenler ise gelecek fiyat indirimini bekliyor. Uzmanlar fiyat düşüşü için uygun tarihi açıkladı. MASFED Başkanı Aydın Erkoç konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Araba hayali kuranlar ise fiyatların ne zaman düşüşe geçeceğini araştırmaya başladı. Peki, İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? 70-100 bin aralığında...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 17:44
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Satanlar kara kara düşünüyor! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? 70-100 bin aralığında...

İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? 70-100 bin aralığında arabalar hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Araba alma hayali kuranlar fiyatların ne zaman normale döneceğini merak ediyor. Fiyatların artmasında ise en önemli etken sıfır araçların ülkeye girmesinde yaşanan aksaklıklar gösteriliyor. Yapılan ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatların alacağı hal yakından takip ediliyor. Peki, İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? 70-100 bin aralığında...

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Satanlar kara kara düşünüyor! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? 70-100 bin aralığında...

İKİNCİ EL OTOMOBİLDE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA! "FİYATLAR 3 AY İÇERİSİNDE…"

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı tarafından yapılan son dakika 2. El araç fiyatları açıklaması ve diğer tüm detaylar şöyle;

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Satanlar kara kara düşünüyor! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? 70-100 bin aralığında...

"YÜKSEK FİYATLAR VAZGEÇİRİYOR"

İkinci el araç fiyatlarının son aylarda hızla artması sonrasında satışlar büyük ölçüde azalırken, oto pazarlarında fiyatları gören vatandaşlar araç almaktan vazgeçiyor. Araçlardaki fiyatların artışının en büyük nedeninin 400 bin kayıtsız oto galericinin fiyatları arttırmasından kaynaklandığını ifade eden Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı yeterlilik belgesi uygulamasının 3 ay içerisinde fiyatlarını düşüreceğini söyledi.

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Satanlar kara kara düşünüyor! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? 70-100 bin aralığında...

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren birçok firmanın üretim merkezi olan Kocaeli'de tüm Türkiye'de olduğu gibi ikinci el araç piyasası dudak uçuklatıyor. Araç fiyatlarında yüzde 40'a kadar varan artışların görülmesi sonrasında Kocaeli'de bulunan oto pazarlarına vatandaşların ilgisi azaldı.

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Satanlar kara kara düşünüyor! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? 70-100 bin aralığında...

Oto pazarlarında satışların da büyük ölçüde azaldığı gözlemlenirken, fiyatları gören vatandaşların kimi araç almaktan vazgeçiyor kimi ise sıfır araçlara yönleniyor.