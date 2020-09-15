Satanlar kara kara düşünüyor! İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? 70-100 bin aralığında...

İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır araçların ülkeye girmesinde yaşanan sıkıntılardan dolayı ikinci el araba fiyatları yükselmeye devam ediyor. Araba almak isteyenler ise gelecek fiyat indirimini bekliyor. Uzmanlar fiyat düşüşü için uygun tarihi açıkladı. MASFED Başkanı Aydın Erkoç konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Araba hayali kuranlar ise fiyatların ne zaman düşüşe geçeceğini araştırmaya başladı. Peki, İkinci el fiyatları ne zaman düşecek? 70-100 bin aralığında...