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15 Eylül 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca emekliye faizsiz kredi müjdesi! Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar başvurabilir... Milyonlarca emekliye faizsiz kredi müjdesi! Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar başvurabilir...
Koronavirüs salgını sürecinde kamu bankaları tarafından emeklilere yönelik destekler sürüyor. Bankalar emekli vatandaşlarımıza faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından emekliler için faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Hem faizsiz hem de yüksek limitli kredi imkanı müjdesi borcu olan pek çok emekli vatandaşı sevindirdi. İşte Milyonlarca emekliye faizsiz kredi müjdesi! Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar başvurabilir...
Giriş Tarihi: 15.09.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 16:54
Yaklaşık 5.2 milyon emeklinin nakit ihtiyaçlarını gidermek amacıyla özel faizsiz kredi imkanı sunan bankalara başvuruda bulunabilir. Kamu bankaları tarafından kredi imkanından yararlanmak isteyen emekli vatandaşlarımızı bekliyor. Bununla birlikte bankaların kredi şartları ve kimlere verildiği gibi detaylar da araştırılmaya başlandı. İşte emeklilere özel olarak faizsiz kredi imkanı sunan bankalarla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR SGK ve Bağ-kur emeklisine faizsiz ya da düşük faizli kredi veren bankalar var mı?
PTT Bank'ın emeklilere özel verdiği kredi, emekliye rahat bir nefes aldırabilecek cinsten. PTT Bank'ın emekliye verdiği kredi miktarı 80 bin TL civarında olacak.
PTT Bank'a kredi için başvuran emekliler, kredilerinin onaylandığı gün paralarını alabilecekler. Peki PTT Bank emekli kredisi başvuru koşulları nelerdir? PTT Bank emekli kredi başvurusu nasıl yapılır? Özellikle kendi emekli müşterisine daha uygun kampanyalar veren PTT Bank, müşterilerinin de ilgisini çekmek için çok özel kampanyalar sunuyor.
FIBABANKA
Fibabanka 3 bin lira limitli 18 ay vadeli emekli kredisini sıfır faizli olarak verecek ve bu anlamda emekli müşterileri için en avantajlı kredi kampanyası düzenleyen ilk banka olarak dikkat çekmektedir. Emeklilere verilecek olan faizsiz kredi imkanlarından yararlanmak için bankaların kampanyalarını güncel olacak şekilde sürekli takip ederek en avantajlı bankaya ulaşabilirsiniz. 3 bin lira ya kadar faizsiz kredi kullanmak isteyen emekliler Fıbabanka'dan 18 ay vadeli kredi alarak acil nakit ihtiyaçlarını hiç faiz ödemeden karşılayabilirler
Türk Ekonomi Bankası
TEB' in emekli müşterilerine sağladığı pek çok avantaj bulunmaktadır. Maaşını taşıyarak TEB ailesine katılanlar 3 yıl içerisinde maaşlarını herhangi bir bankaya taşımayacakları ile ilgili söz vermeleri durumunda promosyon ödemesine ek olarak 100 TL almaya hak kazanıyor. Bu kampanya 2020 yılının sonuna kadar geçerli olacaktır. Bu kampanya ile birlikte emekli TEB müşterileri nakit olarak en fazla 2.750 TL elde edebilirler. İptal sürecinde olan ya da zaten TEB müşterisi olan kişiler bu imkanlardan yararlanamaz. Ayrıca banka çalışanları için de bu kampanya geçerli olmayacaktır. Ayrıca emekli kredisi başvuru yapmak için size en yakın TEB şubelerini ziyaret ediniz.