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Milyonlarca emekliye intibak müjdesi geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli intibak zammı ne zaman belli olacak? Milyonlarca emekli uzun süredir gelecek intibak zammı haberlerini bekliyor. 2000 sonrası emekli olan vatandaşlar, öncesinde emekli olanlara sağlanan imkanın kendilerine de sağlanmasını istiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uzun süredir intibak yasası için çalışma yürütüldüğü biliniyor. Sizler için yaşanan gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden derledik. Peki, SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 18:13
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Milyonlarca emekliye intibak müjdesi geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçmişte 2000 yılı öncesi emekliler için intibak zammı düzenlemesi yapılmıştı. 2000 yılı sonrasında emekli olanlarda aynı hakkın kendilerine de sağlanmasını istiyor. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar Bakanlık tarafından sürüyor. Emekliler yetkili mercilere istedikleri talepleri sundu. Peki, SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca emekliye intibak müjdesi geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON GELİŞMELER

2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.

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Milyonlarca emekliye intibak müjdesi geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

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Milyonlarca emekliye intibak müjdesi geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.

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Milyonlarca emekliye intibak müjdesi geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

İNTİBAK DÜZENLEMESİ

2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.