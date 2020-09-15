ANA SAYFA
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Emekli intibak zammı ne zaman belli olacak? Milyonlarca emekli uzun süredir gelecek intibak zammı haberlerini bekliyor. 2000 sonrası emekli olan vatandaşlar, öncesinde emekli olanlara sağlanan imkanın kendilerine de sağlanmasını istiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uzun süredir intibak yasası için çalışma yürütüldüğü biliniyor. Sizler için yaşanan gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden derledik. Peki, SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 15.09.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 18:13
- 1
- 12
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
- 2
- 12
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
- 3
- 12
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
- 4
- 12
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
- 5
- 12
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi geldi! SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?