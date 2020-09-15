SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçmişte 2000 yılı öncesi emekliler için intibak zammı düzenlemesi yapılmıştı. 2000 yılı sonrasında emekli olanlarda aynı hakkın kendilerine de sağlanmasını istiyor. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar Bakanlık tarafından sürüyor. Emekliler yetkili mercilere istedikleri talepleri sundu. Peki, SSK Bağkur intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...