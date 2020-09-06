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Haberler Galeri Satanlar hayal kırıklığına uğradı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 100-120 bin aralığında...

Satanlar hayal kırıklığına uğradı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 100-120 bin aralığında...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı uzun süredir merak ediliyor. Fiyatların ne zaman düşeceğine yönelik açıklamalara bir yenisi eklendi. MASFED Başkanı Aydın Erkoç, fiyatların ne zaman normale döneceği yönündeki açıklama merakla takip ediliyor. Araba sahibi olmak isteyenler fiyatların düşeceği tarihi araştırıyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 100-120 bin aralığında...

Giriş Tarihi: 06.09.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 17:53
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Satanlar hayal kırıklığına uğradı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 100-120 bin aralığında...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Araba fiyatları ne zaman düşer? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artık hayal kuranlar büyük üzüntü yaşamıştı. MASFED Başkanı Aydın Erkoç konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. ÖTV düzenlemesi sonrasında araba fiyatlarının nasıl etkileneceği merak ediliyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 100-120 bin aralığında...

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Satanlar hayal kırıklığına uğradı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 100-120 bin aralığında...

İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

Şimdi vatandaşlar ikinci el araç fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Erkoç, ikinci el araç fiyatları düşer mi sorusuna yanıt olarak artışların devam edip etmemesinin döviz kuruna bağlı olduğunu söyledi.

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Satanlar hayal kırıklığına uğradı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 100-120 bin aralığında...

2020 senesinde geçen yıla göre %100'e yakın artışın olduğunu söyleyen Erkoç, artışların devam edip etmeyeceğinin de döviz kuruna bağlı olduğunu belirtti. Merak edilen ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek konusuyla ilgili olarak döviz kurunda anormal bir yükselme olmaması halinde fiyatların artmayacağını söyledi.

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Satanlar hayal kırıklığına uğradı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 100-120 bin aralığında...

Buna karşılık anormal bir yükselmenin yaşanması halinde artışların devam edebileceğini belirtti. Fiyatlardaki yükseliş noktasında ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer ile ilgili olarak döviz kuruna işaret eden Erkoç, aynı zamanda ikinci el araç satışındaki yeni düzenlemeye de değindi.

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Satanlar hayal kırıklığına uğradı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 100-120 bin aralığında...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Vatandaşlar gelecek düzenleme ve sıfır araç üretimi ile alakalı olarak ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusunu soruyor. Bununla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde NTV canlı yayınında da çeşitli açıklamalar yapan Erkoç, olağanüstü bir durum olmaması halinde sıfır araçların Kasım ayında bayilerin elinde ve Türkiye'de çoğalacağını aktarmıştı.