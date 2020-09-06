Satanlar hayal kırıklığına uğradı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 100-120 bin aralığında...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı uzun süredir merak ediliyor. Fiyatların ne zaman düşeceğine yönelik açıklamalara bir yenisi eklendi. MASFED Başkanı Aydın Erkoç, fiyatların ne zaman normale döneceği yönündeki açıklama merakla takip ediliyor. Araba sahibi olmak isteyenler fiyatların düşeceği tarihi araştırıyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 100-120 bin aralığında...