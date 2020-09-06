Güncel zamlı sigara listesi 2020: Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? iddiasının ardından sigara tiryakileri zam iddialarını araştırmaya başladı. Temmuz ayında yaşanan vergi artışı sonrasında sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Gelir İdaresi Başkanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir uygun görülen bir vergi artışını daha da gerçekleştirdi. Peki, Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...