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Haberler Galeri Güncel zamlı sigara listesi 2020: Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

Güncel zamlı sigara listesi 2020: Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? iddiasının ardından sigara tiryakileri zam iddialarını araştırmaya başladı. Temmuz ayında yaşanan vergi artışı sonrasında sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Gelir İdaresi Başkanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir uygun görülen bir vergi artışını daha da gerçekleştirdi. Peki, Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

Giriş Tarihi: 06.09.2020 18:16 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 18:21
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Güncel zamlı sigara listesi 2020: Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları kaç para? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Eylül ayının başlarına geldiğimiz dönemde sigara tiryakiler zam iddialarını merak ediyor. Tütün ürünlerine zam yapılacağı iddiası uzun süredir konuşulmaya devam ediyor. Peki, Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Güncel zamlı sigara listesi 2020: Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

SİGARAYA ZAM VAR MI?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Resmi açıklama geldiği anda haberimizin içine eklenecektir.

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Güncel zamlı sigara listesi 2020: Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

2020 TEMMUZ GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ - SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

JTI

Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL

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Güncel zamlı sigara listesi 2020: Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL

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Güncel zamlı sigara listesi 2020: Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

British American Tobacco

Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL