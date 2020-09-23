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23 Eylül 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 1000 TL pandemi yardımı son dakika açıklaması: e-Devlet sosyal destek başvuru sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL pandemi yardımı son dakika açıklaması: e-Devlet sosyal destek başvuru sorgulama nasıl yapılır?
Son dakika... 1000 TL sosyal destek yardımı devam edecek mi? Koronavirüs salgını nedeniye ilk iki fazda milyonlarca haneye 1.000'er TL yardım yapılmıştı. Üçüncü faz ödemeler için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. İlk iki fazdan faydalanan vatandaşlar üçüncü faz ödemeler için başvuru yapamıyor. Bakan Selçuk tarafından 1.000 TL yardım parası için açıklama geldi. Peki, e-Devlet sosyal destek başvuru sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL pandemi yardımı devam edecek mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.09.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 12:04
Son dakika... 1.000 TL sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır? Pandemi yardımı devam edecek mi? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayında ihtiyaç sahibi haneler için başlatılan 1.000 TL pandemi yardımı ile ilgili açıklama geldi. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuurlarını gerçekleştiriyor. Peki, e-Devlet sosyal destek başvuru sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL pandemi yardımı devam edecek mi? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 1.000 TL YARDIM DEVAM EDECEKK Mİ? BAKAN SELÇUK AÇIKLADI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 1.000 TL sosyal yardımlar konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk son açıklamasında,
"Devletimiz sosyal devlet olmanın gereğini her zaman yerine getirmiştir. Bu nedenle pandemi döneminde milyonlarca vatandaşımıza 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yaptık. Bu nakdi ödemeler bu vatandaşlarımızın zor duruma düşmemeleri ve hayatlarını idameetmeleri için gerçekleştirildi. Aldığımız olumlu sonuçlar neticesinde 3. faz 1.000 TL sosyal yardım programını ucu açık hale getirdik. Artık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız diledikleri zaman 1.000 TL sosyal yardım başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecekler. Biz bakanlık olarak çok daha fazla vatandaşımıza ihtiyaç halinde sosyal yardım vermek istiyoruz. Başvurular titizlikle inceleniyor. Vatandaşlarımız yeni başvurularını gerçekleştirip sonuçlarını bekleyebilirler." dedi. BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet üzerinden alınıyor. Buna göre; T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.
PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN... ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.
1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.