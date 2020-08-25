Satanlar bin pişman! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı yarıya daha ucuz...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Vatandaşlar gelecek düzenleme ve sıfır araç üretimi ile alakalı olarak ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusunu soruyor. Bununla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde NTV canlı yayınında da çeşitli açıklamalar yapan Erkoç, olağanüstü bir durum olmaması halinde sıfır araçların Kasım ayında bayilerin elinde ve Türkiye'de çoğalacağını aktarmıştı.