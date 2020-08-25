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25 Ağustos 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Satanlar bin pişman! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı yarıya daha ucuz... Satanlar bin pişman! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı yarıya daha ucuz...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzun süredir merak edilen sorular arasında yer alan ikinci el araba fiyatları hakkında MASFED Başkanı Aydın Erkoç'tan açıklama geldi. Araba alma hayali kuran vatandaşlar artışların ne zaman duracağı ve düşüşe geçeceğini araştırmaya başladı. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı yarıya daha ucuz...
Giriş Tarihi: 25.08.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 17:24
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV indirimi gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde artış gösteren ikinci el araba piyasasının ne zaman düşüşe geçeceği merak ediliyor. İkinci el araba fiyatlarının ne zaman düşeceği soruları yanıt MASFED Başkanı Aydın Erkoç'tan cevap geldi. İkinci el araba fiyatlarının yükselmesinin ardından ÖTV beklentisi oluşuyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yarı yarıya daha ucuz...
GALERİ DEVAM EDİYOR İkinci el araba fiyatları düşecek mi?
Şimdi vatandaşlar ikinci el araç fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Erkoç, ikinci el araç fiyatları düşer mi sorusuna yanıt olarak artışların devam edip etmemesinin döviz kuruna bağlı olduğunu söyledi.
2020 senesinde geçen yıla göre %100'e yakın artışın olduğunu söyleyen Erkoç, artışların devam edip etmeyeceğinin de döviz kuruna bağlı olduğunu belirtti. Merak edilen ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek konusuyla ilgili olarak döviz kurunda anormal bir yükselme olmaması halinde fiyatların artmayacağını söyledi.
Buna karşılık anormal bir yükselmenin yaşanması halinde artışların devam edebileceğini belirtti. Fiyatlardaki yükseliş noktasında ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer ile ilgili olarak döviz kuruna işaret eden Erkoç, aynı zamanda ikinci el araç satışındaki yeni düzenlemeye de değindi.
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
Vatandaşlar gelecek düzenleme ve sıfır araç üretimi ile alakalı olarak ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusunu soruyor. Bununla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde NTV canlı yayınında da çeşitli açıklamalar yapan Erkoç, olağanüstü bir durum olmaması halinde sıfır araçların Kasım ayında bayilerin elinde ve Türkiye'de çoğalacağını aktarmıştı.