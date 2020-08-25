Emekliye 428 ek kazanç! Emeklilere ne kadar ek ödeme yapılacak? İlk teklif geldi açıklama bekleniyor...

Memurlara ve işçilere her ay ödenen aile yardım ücretlerinin emekliler içinde ödenmesi yeniden gündemde. Konu hem Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hem de memur konfederasyonu tarafından gündeme taşınıyor. Konunun Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında gündeme getirilmesi emeklileri heyecanlandırıyor. Emekliler konunun toplantıda gündeme alınarak konuya bağlanmasını bekliyor. Halen memurlara çalışmayan eş için 351,09 lira aile yardımı ödeniyor. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23, 6 yaş üstü için 38,62 lira. Eğer talepler hayata geçerse, bu ödemelerden emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 428 lira aile yardımı alacak.