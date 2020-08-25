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Haberler Galeri Emekliye 428 ek kazanç! Emeklilere ne kadar ek ödeme yapılacak? İlk teklif geldi açıklama bekleniyor...

Emekliye 428 ek kazanç! Emeklilere ne kadar ek ödeme yapılacak? İlk teklif geldi açıklama bekleniyor...

Milyonlarca emeklinin beklediği ek ödemelerde yeni gelişmeler yaşanıyor. Emekliler ek ödeme için harekete geçildi ve ilk teklif yapıldı. Emeklilere indirim ve ek ödeme Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında ödeme yeniden gündeme getiriliyor. Eğer talepler kabul görürse emeklilere 428 ek kazanç yolu açılacak. Peki eğer talep görürse emekliye yapılacak ek ödeme ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 25.08.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 16:23
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Emekliye 428 ek kazanç! Emeklilere ne kadar ek ödeme yapılacak? İlk teklif geldi açıklama bekleniyor...

Memurlara ve işçilere her ay ödenen aile yardım ücretlerinin emekliler içinde ödenmesi yeniden gündemde. Konu hem Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hem de memur konfederasyonu tarafından gündeme taşınıyor. Konunun Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında gündeme getirilmesi emeklileri heyecanlandırıyor. Emekliler konunun toplantıda gündeme alınarak konuya bağlanmasını bekliyor. Halen memurlara çalışmayan eş için 351,09 lira aile yardımı ödeniyor. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23, 6 yaş üstü için 38,62 lira. Eğer talepler hayata geçerse, bu ödemelerden emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 428 lira aile yardımı alacak.

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Emekliye 428 ek kazanç! Emeklilere ne kadar ek ödeme yapılacak? İlk teklif geldi açıklama bekleniyor...

Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) gündeminin belirlenmesi için memur konfederasyonları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.Bakanlıktan geçtiğimiz hafta yapılan yazılı açıklamada, KPDK toplantısının gündem odaklı gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı anımsatılarak, toplantı gündeminin belirlenmesi için tarafların katılımıyla hazırlık toplantısı yapıldığı belirtildi.

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Emekliye 428 ek kazanç! Emeklilere ne kadar ek ödeme yapılacak? İlk teklif geldi açıklama bekleniyor...

Hazırlık toplantısının Çalışma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "KPDK hazırlık toplantısında Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yetkilileri, KPDK için gündem önerisi oluşturmak amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. KPDK hazırlık toplantısı neticesinde öne çıkan konuların detaylarının ve kurul gündemine taşınabilecek konuların netleştirilmesi için ikinci kez bir araya gelme kararı alındı."

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Emekliye 428 ek kazanç! Emeklilere ne kadar ek ödeme yapılacak? İlk teklif geldi açıklama bekleniyor...

Toplantılarda, kamu görevlilerinin öncelikli çözüm beklediği sorunlar, öncelik sırasına göre gündeme alınacak. "KPDK gündemli olarak icra edilsin." önerisi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geçen yıl kabul edilmişti. Geçmişte, "ek gösterge, gelir vergisi, kariyer-liyakat ihtiyacı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ihtiyacı, 4B'ye geçen 4C'liler, üniversiteli işçiler, derece kademe sınırlamasının kaldırılması, izinlerin iş günü hesabına göre yapılması, grev ve siyaset hakkı, 4688 sayılı yasanın eksiklikleri, Ekonomik Sosyal Konseyin toplanması, dini bayram ikramiyesi, sürgün, mülakat" gibi birçok gündem maddesiyle gerçekleştirilen KPDK toplantılarının, gündemli olarak icra edilmesi 2020'de hayata geçirildi. Toplantıda, kamu görevlilerinin ivedi çözüm beklediği sorunlar, öncelik sırasına göre gündeme alınacak.

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Emekliye 428 ek kazanç! Emeklilere ne kadar ek ödeme yapılacak? İlk teklif geldi açıklama bekleniyor...

MEMUR-SEN'İN TALEBİ

Memur-Sen'in KPDK'ya emekliler için taşıyacağı taleplerden biri de intibak olacak. Bu konudaki beklenti; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan önce sunulan talep metninde de yer almıştı. Memur-Sen, "Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olan düşük maaş sahiplerine, aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin" diyor.