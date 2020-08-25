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Emekliye 428 ek kazanç! Emeklilere ne kadar ek ödeme yapılacak? İlk teklif geldi açıklama bekleniyor...
Milyonlarca emeklinin beklediği ek ödemelerde yeni gelişmeler yaşanıyor. Emekliler ek ödeme için harekete geçildi ve ilk teklif yapıldı. Emeklilere indirim ve ek ödeme Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında ödeme yeniden gündeme getiriliyor. Eğer talepler kabul görürse emeklilere 428 ek kazanç yolu açılacak. Peki eğer talep görürse emekliye yapılacak ek ödeme ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 25.08.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 16:23
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