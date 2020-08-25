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Haberler Galeri Gözler ödeme tarihinde! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, ağustos ayında olacak mı?

Gözler ödeme tarihinde! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, ağustos ayında olacak mı?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara maddi destek sağlamak amacıyla ödenen kısa çalışma ödeneği hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor. Kısa çalışma ödeneğinin ağustos ayında ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, ağustos ayında olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 25.08.2020 22:29 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 22:35
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Gözler ödeme tarihinde! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, ağustos ayında olacak mı?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, ağustos ayında olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısa çalışma ödeneği hakkında Bakan Selçuk'un yaptığı açıklama şu şekilde; koronavirüs pandemisi süresinde ödenen bu ödeneğin " Normalleşme Desteği" adı altında sürdürüleceği açıklandı. Ödenekten yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları SGK üzerinden alınacak. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, ağustos ayında olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gözler ödeme tarihinde! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, ağustos ayında olacak mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Kısa çalışma ödeneğinin devam edip etmeyeceğine ilişkin merak edilen konularla ilgili açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geldi. Buna göre; pandemi sürecinde iş yeri ve çalışanlara normalleşme desteği adı altında bir ödenek verileceği bildirildi.

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Gözler ödeme tarihinde! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, ağustos ayında olacak mı?

NORMALLEŞME DESTEĞİ UZATILDI MI?

Bakan Selçuk'tan konuya ilişkin gelen açıklama şöyle;

Bu dönemde kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 milyon 575 bin 9 çalışan için toplam 16 milyar 578 milyon 955 bin 700 lira ödeme yapıldı.Ücretsiz izne ayrılanlar ve iş akdi feshedilenler için sağlanan nakdi ücret desteğinden de 1 milyon 901 bin 212 çalışan yararlandı, toplam ödeme miktarı 3 milyar 611 milyon 536 bin 114 liraya ulaştı.

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Gözler ödeme tarihinde! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, ağustos ayında olacak mı?

Ayrıca 775 bin 252 kişi, bu dönemde toplam 3 milyar 128 milyon 712 bin 413 lira işsizlik ödeneği aldı. Süreç "Normalleşme Desteği" ile devam edecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işleri durma noktasına gelen iş yerleri ve çalışanlara yönelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren Normalleşme Desteği ile de istihdamı korumaya devam edecek.

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Gözler ödeme tarihinde! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, ağustos ayında olacak mı?

1 Temmuz 2020'ye kadar kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvurmuş özel sektör iş yerlerindeki kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden faydalandırılan sigortalılar, normal çalışma düzenine geçmeleri halinde Normalleşme Desteği'nden yararlanabilecek.