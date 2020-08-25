Ayrıca 775 bin 252 kişi, bu dönemde toplam 3 milyar 128 milyon 712 bin 413 lira işsizlik ödeneği aldı. Süreç "Normalleşme Desteği" ile devam edecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işleri durma noktasına gelen iş yerleri ve çalışanlara yönelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren Normalleşme Desteği ile de istihdamı korumaya devam edecek.