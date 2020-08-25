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Gözler ödeme tarihinde! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, ağustos ayında olacak mı?
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara maddi destek sağlamak amacıyla ödenen kısa çalışma ödeneği hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor. Kısa çalışma ödeneğinin ağustos ayında ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, ağustos ayında olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 25.08.2020 22:29Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 22:35