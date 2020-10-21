Satanlar bin pişman! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Opel, Nissan, Renault...

TÜSİAV açıklamasına göre, kurdaki dalgalanma ve ÖTV oranlarındaki artış, hem sıfır kilometre hem de ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi artışa neden oldu. Sıfır kilometre otomobil fiyatları, 3 ay öncesine göre yaklaşık yüzde 40 arttı. İkinci el fiyatları ise bazı marka ve modellerde sıfır kilometrelerle yarışır hale geldi.