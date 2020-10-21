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21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Satanlar bin pişman! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Opel, Nissan, Renault... Satanlar bin pişman! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Opel, Nissan, Renault...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Pandemi döneminde ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artış sürüyor. Araba almak isteyenler ise fiyatların yüksek olmasından dolayı kara kara düşünüyor. Uzmanlar yeni yıl için bekledikleri fiyat aralığını açıklıyor. Sıfır araçların üretime başlaması sonrasında fiyatların iniş yönünde ivme kazanması bekleniyor. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Opel, Nissan, Renault...
Giriş Tarihi: 21.10.2020 16:09 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 16:17
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araba fiyatları düştü mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekim ayının ortalarına geldiğimiz dönemde araba alacakların aklında sadece fiyatların ne zaman düşeceği yer alıyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla fiyatların alacağı son hal uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Sıfır araçların yeniden üretime başlamasının ardından fiyatların normal seyrine dönmesi bekleniyor. Bazı modellerde sıfır araç fiyatlarını geçen ikinci el araçlarda son durum yakından takip ediliyor. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Opel, Nissan, Renault...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışın son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu belirterek, "Öyle ki araçlar, ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi, arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir." ifadelerini kullandı.
TÜSİAV açıklamasına göre, kurdaki dalgalanma ve ÖTV oranlarındaki artış, hem sıfır kilometre hem de ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi artışa neden oldu. Sıfır kilometre otomobil fiyatları, 3 ay öncesine göre yaklaşık yüzde 40 arttı. İkinci el fiyatları ise bazı marka ve modellerde sıfır kilometrelerle yarışır hale geldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Kumdakcı, otomobil fiyatları ile ilgili genel seyri ve beklentileri değerlendirdi.
İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu hatırlatan Kumdakcı, "Öyle ki araçlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi, arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir." değerlendirmesinde bulundu.