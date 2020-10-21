21 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 21 Ekim Winston, Camel, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları...

Son dakika: Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 21 Ekim Winston, Camel, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları...

Sigara fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sigara tiryakileri tarafından güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Temmuz ayında sigara vergi oranında artış görülmüştü. Bu gelişmelerin ardından JTI, BAT ve Philip Morris markalarının fiyatları merak ediliyor. Ekim ayı sigara fiyat listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sigara fiyatları ne kadar? Winston, Camel, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları kaç TL? İşte 21 Ekim güncel sigara fiyatları...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 15:56
  • 1
  • 17
Son dakika: Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 21 Ekim Winston, Camel, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları...

Son dakika... Sigara fiyatları ne kadar? Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından temmuz ayında sigara vergisinde artış yapılmıştı. Sigara tiryakileri bu gelişmelerin ardından güncel sigara fiyatları konusunda firmalardan gelecek açıklamaları araştırmaya başladılar. Ekim ayı itibarıyla güncel sigara fiyatları belli oldu. Peki, sigara fiyatları ne kadar? Winston, Camel, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları kaç TL? İşte 21 Ekim güncel sigara fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Son dakika: Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 21 Ekim Winston, Camel, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları...

SİGARA FİYATLARI ZAMLI GÜNCEL LİSTE

2020 Ekim ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

  • 3
  • 17
Son dakika: Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 21 Ekim Winston, Camel, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları...

PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

  • 4
  • 17
Son dakika: Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 21 Ekim Winston, Camel, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları...

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

  • 5
  • 17
Son dakika: Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 21 Ekim Winston, Camel, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları...

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL