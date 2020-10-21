Son dakika: Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 21 Ekim Winston, Camel, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları...

Sigara fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sigara tiryakileri tarafından güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Temmuz ayında sigara vergi oranında artış görülmüştü. Bu gelişmelerin ardından JTI, BAT ve Philip Morris markalarının fiyatları merak ediliyor. Ekim ayı sigara fiyat listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sigara fiyatları ne kadar? Winston, Camel, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları kaç TL? İşte 21 Ekim güncel sigara fiyatları...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 15:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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