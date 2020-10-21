A101'de elektronik ürün sürprizi! 22 Ekim 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu

22 Ekim'de A101'de hangi ürünler olacak? A101 marketlerin perşembe günü kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. A101 marketlerin bu haftaki kataloğu sürpriz ürünlerle dolu. A101 22 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda televizyon, kulaklık çeşitleri, akıllı saat, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, düdüklü tencere seti, karadeniz balık ve gözleme tavası, toga/pilates matı, dambul seti 2'li, kapu barfiks barı, sofra bezi, pamuklu tek kişilik ve çift kişilik battaniye gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda birleştirildi.