Satanın yüzü gülmüyordu şimdi değişti! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021 beklentisi...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomobil Meclis Üyesi Batı, "Fiyatlar zaten yeterince düştü, önceki fiyatlara göre yüzde 15 civarında bir düşüş var. Eskisi gibi haftalık, aylık bazda bir artış kesinlikle yaşanmayacak. Belki yüzde 5 puan bir artış olabilir, o da nisan ayında olma ihtimali var. Çünkü şu anda altın ve döviz yeterince düşmüş vaziyette. Artışı çok mümkün görmüyoruz" ifadelerini kullandı.