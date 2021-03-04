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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Satanın yüzü gülmüyordu şimdi değişti! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021 beklentisi... Satanın yüzü gülmüyordu şimdi değişti! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021 beklentisi...
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde araba fiyatlarında yaşanan dalgalanma sürüyor. Pandemiden önce arabasını satanlar o dönemden sonra araç almakta zorluk çekiyor. Uzmanlar son dönemde fiyatların aldığı hal durum hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021 beklentisi...
Giriş Tarihi: 04.03.2021 21:41 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 21:41
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının etkisini göstermesi sonrasında araba fiyatlarında belirgin artış gözlemlenmişti. Mart ayının ilk haftasında kısıtlamaların kalkması sonrasında otomobil pazarlarında canlanmanın yaşanması bekleniyor. Uzman isimler ise araba almak isteyenlere uyarılarda bulunmayı sürdürüyor. İşte, ikinci el araba fiyatları düşecek mi? 2021 beklentisi...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomobil Meclis Üyesi Fahrettin Batı, ikinci el otomobil sektörünün şu anda durağan dönemini yaşadığını belirtti.
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş olduğunu aktaran Batı, "Pandemiden dolayı ve özellikle hafta sonu uygulanan kısıtlamalar satışları etkiliyor. Daha önceki dönemde de olduğu gibi haziran ayından sonra insanlar nasıl ötelenmiş araç ihtiyaçlarını çok hızlı bir şekilde ve çok yüksek bir taleple yaptılarsa, kesinlikle mart ayından itibaren hafta sonu kısıtlamaları kalktığı zaman aynı hareketliliği çok hızlı bir şekilde yaşamayı bekliyoruz." dedi.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?
Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomobil Meclis Üyesi Batı, "Fiyatlar zaten yeterince düştü, önceki fiyatlara göre yüzde 15 civarında bir düşüş var. Eskisi gibi haftalık, aylık bazda bir artış kesinlikle yaşanmayacak. Belki yüzde 5 puan bir artış olabilir, o da nisan ayında olma ihtimali var. Çünkü şu anda altın ve döviz yeterince düşmüş vaziyette. Artışı çok mümkün görmüyoruz" ifadelerini kullandı.
ARAÇ ALIRKEN BUNA DİKKAT!
Aykın Erkoç, vatandaşlara araç-alım satımıyla ilgili de uyarılarda bulundu. Erkoç, otomobillerin kurumsal ve tanıdık yerlerden alınması gerektiğine dikkat çekerek, "Mesleğin erbabı olmayan, vergi levhaları, oda kaydı, mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişilerden araç almasınlar. Çünkü bir sıkıntı yaşadıklarında federasyon olarak en azından bizim bunu takip etme, vatandaşlara yardımcı olma şansımız var." ifadelerini kullandı.