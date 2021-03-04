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Emekliye toplu para müjdesi! 4.500 TL ödeme yapılabilir! 3 maaş avans...

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Eğer talepler kabul görürse, emekliler 3 avans ödemesini cebine koyacak. Bu imkan sayesinde maaşlardan kesilen paralar toplu olarak ödenmiş olacak. Son yıllarda kazanımlar elde eden emekliler taleplerini haberimizde derledik. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 04.03.2021 21:21
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Emekliye toplu para müjdesi! 4.500 TL ödeme yapılabilir! 3 maaş avans...

Emekli vatandaşlar son yıllarda birçok kazanç ile derin nefes aldı. Emeklilerin hem gelir artırıcı ve nakit desteği içeren talepleri sürüyor. Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Emeklilerin talepleri kabul görürse 3 maaş avans alacak. Vatandaşlar böylelikle maaşlarından kesilen ücretleri geri alabilecek. Emekliler hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye toplu para müjdesi! 4.500 TL ödeme yapılabilir! 3 maaş avans...

Son yıllarda pek çok kazanım elde eden emeklilerin hem gelir artırıcı hem de nakit desteği içeren talepleri var. Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor.

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Emekliye toplu para müjdesi! 4.500 TL ödeme yapılabilir! 3 maaş avans...

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de uygulanması talep ediliyor.

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Emekliye toplu para müjdesi! 4.500 TL ödeme yapılabilir! 3 maaş avans...

NAKİT DESTEĞİ

Emekliler, "Eğer avans hayata geçerse nakit ihtiyaçlarımızı kolayca karşılarız. Hem faizsiz olması hem de küçük taksitlerle geri ödenecek olmasıyla bizleri rahatlatır. Müjde bekliyoruz" diyor.

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Emekliye toplu para müjdesi! 4.500 TL ödeme yapılabilir! 3 maaş avans...

Avansın tutarının da 3 maaş kadar olması talep ediliyor. Eğer beklentiler gerçekleşirse, emekliler nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek.

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