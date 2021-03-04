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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye toplu para müjdesi! 4.500 TL ödeme yapılabilir! 3 maaş avans... Emekliye toplu para müjdesi! 4.500 TL ödeme yapılabilir! 3 maaş avans...
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Eğer talepler kabul görürse, emekliler 3 avans ödemesini cebine koyacak. Bu imkan sayesinde maaşlardan kesilen paralar toplu olarak ödenmiş olacak. Son yıllarda kazanımlar elde eden emekliler taleplerini haberimizde derledik. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 04.03.2021 21:21
Emekli vatandaşlar son yıllarda birçok kazanç ile derin nefes aldı. Emeklilerin hem gelir artırıcı ve nakit desteği içeren talepleri sürüyor. Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Emeklilerin talepleri kabul görürse 3 maaş avans alacak. Vatandaşlar böylelikle maaşlarından kesilen ücretleri geri alabilecek. Emekliler hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son yıllarda pek çok kazanım elde eden emeklilerin hem gelir artırıcı hem de nakit desteği içeren talepleri var. Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor.
Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de uygulanması talep ediliyor.
NAKİT DESTEĞİ
Emekliler, "Eğer avans hayata geçerse nakit ihtiyaçlarımızı kolayca karşılarız. Hem faizsiz olması hem de küçük taksitlerle geri ödenecek olmasıyla bizleri rahatlatır. Müjde bekliyoruz" diyor.
Avansın tutarının da 3 maaş kadar olması talep ediliyor. Eğer beklentiler gerçekleşirse, emekliler nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek.