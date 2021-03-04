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Marketler de yasaklara ayak uydurdu! Çalışma saatlerinde flaş değişiklik! Bundan sonra...
Pandemi döneminde marketlerin çalışma saatlerinde değişimler yaşanıyor. Mart ayında yaşanan normalleşme sonrasında yeniden çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge ile marketlerin çalışma saatlerindeki değişikliği duyurdu. Alınan karara göre market ve bakkallar saat 07.00'da hizmet vermeye başlayacak. Marketlerde yaşanan değişiklik hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 04.03.2021 22:16 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 22:16
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