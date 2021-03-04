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Marketler de yasaklara ayak uydurdu! Çalışma saatlerinde flaş değişiklik! Bundan sonra...

Pandemi döneminde marketlerin çalışma saatlerinde değişimler yaşanıyor. Mart ayında yaşanan normalleşme sonrasında yeniden çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge ile marketlerin çalışma saatlerindeki değişikliği duyurdu. Alınan karara göre market ve bakkallar saat 07.00'da hizmet vermeye başlayacak. Marketlerde yaşanan değişiklik hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 04.03.2021 22:16 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 22:16
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Marketler de yasaklara ayak uydurdu! Çalışma saatlerinde flaş değişiklik! Bundan sonra...

Marketler de yasaklara ayak uydurdu! Çalışma saatlerinde flaş değişiklik. 1 Mart'ta açıklanan yeni Kabine kararları sonrasında yeni normalleşme yeniden başladı. Pandemi döneminde marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıda market, manav, berber ve kasapların çalışma saatlerinden değişikliğe gidildi. Risk haritasında yaşanan değişimler sonrasında kararın yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. İşte, marketlerin yeni çalışma saatleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marketler de yasaklara ayak uydurdu! Çalışma saatlerinde flaş değişiklik! Bundan sonra...

MARKET VE BAKKALLAR KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.

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Marketler de yasaklara ayak uydurdu! Çalışma saatlerinde flaş değişiklik! Bundan sonra...

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

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Marketler de yasaklara ayak uydurdu! Çalışma saatlerinde flaş değişiklik! Bundan sonra...

RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

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Marketler de yasaklara ayak uydurdu! Çalışma saatlerinde flaş değişiklik! Bundan sonra...

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

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