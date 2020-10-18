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18 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Satanın yüzü gülmüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 40 daha fazla... Satanın yüzü gülmüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 40 daha fazla...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Pandemi döneminde araba fiyatlarının yükselmesi hem alan hem de satan tarafından hayal kırıklığı ile karşılanıyor. Araba almak isteyenler fiyatların ne zaman düşeceğini merak ediyor. Sıfır araç üretiminde yaşanan aksama nedeniyle fiyatların yüksek olduğu tahmin ediliyor. Uzmanların açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 40 daha fazla...
Giriş Tarihi: 18.10.2020 22:55 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 23:03
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Koronavirüs salgının en çok etkilediği sektörler arasında yer alan otomotiv piyasası hakkında haberler geliyor. Araba almak için hayal kuranlar fiyatların düşeceği tarihi merak ediyor. Sıfır araçların yeniden üretime başlamasının ardından "ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. 2021 yılına kısa süre kala uzmanlar fiyatlar hakkında değerlendirmelerini vatandaşlar ile paylaşıyor. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 40 daha fazla...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak - Eylül dönemine ait verileri açıkladı. OSD'nin açıkladığı verilere göre otomobil üretimi geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 18 oranında azaldı. Pandemi dolayısıyla üretimin yavaşlaması, sıfır araçların ve buna bağlı olarak da ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oldu.
Sıfır araçlara talebin yüksek olması ve otomobil fabrikalarında üretimin azalması nedeniyle de araç almak isteyenler 2. el otomobil pazarına yöneldi. 2'inci el araç pazarında fiyatlar değişkenlik gösterirken galericiler ise üretimin eski haline dönmesiyle fiyatların düşmesini öngörüyor.
Otomobil üretiminin azalmasının sıfır ve 2'inci el araçlarda fiyat artışına neden olduğunu belirten Galerici Faruk Ünal, piyasadaki arzın talebi karşılamadığı için vatandaşların sıfır yerine ikinci el araçlara yöneldi. Bu durum 2'inci el araçların fiyatlarının yükselmesine neden oldu. 2'inci el araç satışını sadece galericiler değil al-sat yapan kişilerde yapıyor, bu durum da fiyatların yükselmesinde etkili oluyor.
Pandemi dolayısıyla ilk olarak Çin'de araba parçası üreten fabrikalar üretime ara verdi, ardından Avrupa'da ve diğer bölgelerde üretim fabrikaları üretime ara verdi. Ocak ayından beri geçen seneye göre daha az araba üretilmesi fiyatların yükselmesine neden oldu. Üretim eski haline döndüğünde araç fiyatlarının normal düzeyde olmasını bekliyoruz" diye konuştu.