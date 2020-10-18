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18 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Saçma iş deyip geçmeyin! Başladığı günden beri servet kazanıyor! 300 ile 500... Saçma iş deyip geçmeyin! Başladığı günden beri servet kazanıyor! 300 ile 500...
Kış aylarının vazgeçilmezi ve içimizi ısıtan lezzet salep, üretimde de oldukça kazandıran ürüm oluyor. Birçok malzemenin yapımında kullanılan salep, zarif görüntüsü ve lezzetli içimiyle herkes tarafından beğeniyle tüketiliyor. Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden 36 yaşındaki Enise Soykan, 10 yıldır görev yaptığı bankadaki işini bırakarak salep üretmeye başladı. Özel bir bankanın Tarımsal Krediler Departmanında çalışan Milas'lı Enise Soykan, çiftçilere kredi verirken istifa ederek çiftçilik yapmaya karar verdi. Soykan yaptığı üretim sonucunda kilosunu 300 ie 500 TL arasında bir miktara satışa sunuyor.
Giriş Tarihi: 18.10.2020 22:25 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 22:31
Son dönemde cesur davranarak kendi işini kuran binlerce vatandaş kazançlarını arttırıyor. Bu ürünlerden bazıları ise oldukça dikkat çekiyor. Salep soğanı ekimi ve üretimi çiftçilerin yatırımı sonrası önem kazanıyor. Toplanması yasak olan salep orkidesinin üretimi, Tarım ve Orman Bakanlığından verilen özel izinle gerçekleştiriliyor. Salep bitkisinin kilo fiyatı büyük dikkat çekiyor. Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden 36 yaşındaki Enise Soykan, 10 yıldır görev yaptığı bankadaki işini bırakarak salep üretmeye başladı. Özel bir bankanın Tarımsal Krediler Departmanı'nda çalışan Soykan, kredi verdiği çiftçilerden etkilenerek mesleğini bıraktı. Soykan, yaptığı araştırmalar sonucu Derince Mahallesinde arazi kiralayarak kilosu 300 ile 500 lira arasında alıcı bulan salep üretimine başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR MESLEĞİNİ BIRAKARAK ÜRETİME BAŞLADI
Özel bir bankanın Tarımsal Krediler Departmanı'nda çalışan Soykan, kredi verdiği çiftçilerden etkilenerek mesleğini bıraktı.
Kendisi de çiftçilik yapmaya başlayan Soykan, Derince Mahallesi'nde 4 dekar arazi kiraladı. Burada, üretim için hazırladığı tarlasına salep soğanı eken Soykan üretime başladı.
Soykan, gazetecilere yaptığı açıklamada, genç bir kadın girişimci olarak hem yeni nesle örnek olduğunu hem üretim yaptığı mahalledeki köylülere iş imkanı sağladığını söyledi.
Bölgedeki kadınlarla dayanışma içinde, omuz omuza üretime katkı sağladığı için mutlu olduğunu dile getiren Soykan, "Aynı zamanda 7'den 70'e tarım gönüllüsü olan bir ailenin çocuğuyum. Anneannem bile salep üretiminin içinde yer alarak, hem boylama hem de tür seçimine yardımcı oluyor." diye konuştu.