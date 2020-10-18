Saçma iş deyip geçmeyin! Başladığı günden beri servet kazanıyor! 300 ile 500...

Kış aylarının vazgeçilmezi ve içimizi ısıtan lezzet salep, üretimde de oldukça kazandıran ürüm oluyor. Birçok malzemenin yapımında kullanılan salep, zarif görüntüsü ve lezzetli içimiyle herkes tarafından beğeniyle tüketiliyor. Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden 36 yaşındaki Enise Soykan, 10 yıldır görev yaptığı bankadaki işini bırakarak salep üretmeye başladı. Özel bir bankanın Tarımsal Krediler Departmanında çalışan Milas'lı Enise Soykan, çiftçilere kredi verirken istifa ederek çiftçilik yapmaya karar verdi. Soykan yaptığı üretim sonucunda kilosunu 300 ie 500 TL arasında bir miktara satışa sunuyor.