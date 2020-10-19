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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika haberi: İş hayatıyla ilgili pek çok düzenleme Meclis'e geliyor! Kalıcı değişiklikler içeriyor Son dakika haberi: İş hayatıyla ilgili pek çok düzenleme Meclis'e geliyor! Kalıcı değişiklikler içeriyor Son dakika haberi... Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni gelişmeler yaşanıyor. Koronavirüs salgını sonrası iş hayatıyla ilgili bir takım önlemler alınmıştı. Şimdi ise yeni düzenlemeler çalışma hayatında kalıcı değişiklikler öngörüyor. İş hayatıyla ilgili pek çok düzenleme içeren kanun teklifi önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülecek. Buna göre, işten çıkarılan işçi 3 ayda yeni işe girer ve en az 12 ay çalışırsa işsizlikteki primini devlet ödeyecek. İşte konu ile ilgili tüm detaylar... Giriş Tarihi: 19.10.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 09:25
Son dakika haberi... İş hayatıyla ilgili pek çok düzenlemeyi içeren kanun teklifi önümüzdeki hafta TBMM'de görüşülmeye başlanacak. Teklif hayata geçerse, işsizlik ödeneği alanların yeniden iş bulmasını teşvik edecek yeni bir adım atılacak. Buna göre, işsiz kaldıktan sonra ödenek almaya başlayan kişiler, işten çıkış tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yeni bir işe girer ve en az 12 ay kesintisiz çalışırlarsa, işsiz kaldıkları sürenin primleri işsizlik sigortası fonundan ödenecek. İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milliyet'in haberine göre, işgücü piyasasının esnekleştirilmesi, koronavirüsün etkisinin azaltılmasına yönelik hayata geçirilen kolaylaştırıcı şartlarla kısa çalışma ve fesih yasağı uygulamasının süresinin uzatılması gibi konularda düzenleme içeren kanun teklifi çalışma hayatında kalıcı değişiklikler öngörüyor. Bunlardan bir tanesi de işsizlik ödeneği alanların tekrar iş bulmasını teşvik etmek.
10 AYA KADAR
İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için işsiz kalmadan önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olmak ve kanunun öngördüğü şekilde işten ayrılmış olmak gerekiyor. Kendi isteği ile işsiz kalanlar işsizlik ödeneği alamıyorlar.
Son 3 yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik primi ödenmiş ise 6 ay, 900 gün işsizlik primi ödenmiş ise 8 ay, 1.080 gün prim ödenmiş ise 10 ay işsizlik ödeneği alınabiliyor. 10 ayın üzerinde işsizlik ödeneği ödenmiyor.
İŞKUR'UN TEKLİFLERİ
İşsizlik ödeneği alan kişilere İŞKUR son işlerindeki mesleklerine uygun, son aldıkları ücrete yakın seviyede ve ikamet adreslerinden en fazla iki vesait ile ulaşılabilecek bölgelerde iş önerebiliyor. Ödenek alan kişilerin önerilen işler için işverenlerle görüşmesi şart. Aksi taktirde ödenek kesiliyor.
Ayrıca kendisine bu şekilde önerilen üç işi haklı bir gerekçe olmadan reddeden kişilerin de işsizlik ödenekleri kesiliyor. Dolayısıyla İŞKUR işsizlik ödeneği alan kişilerin işgücü piyasasına tekrar dönmesi için ödenek alan kişilere portföyündeki açık işlerden iş önererek bu süreci yönetmeye çalışıyor.
Ancak bugüne kadarki sonuçlar gösteriyor ki bu sürecin sonuçları olumlu değil. Dolayısıyla bu konuda yeni bir düzenlemenin yapılması gerekiyor.