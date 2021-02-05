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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Satanın yüzü gülmüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzmanlardan 2021 beklentisi... Satanın yüzü gülmüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzmanlardan 2021 beklentisi...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde fiyatları artan ikinci el arabaların yeni yılda düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Uzmanlar tarafından ikinci el araba piyasasına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hal böyle olunca araba alım satımı yapanlar için süreç olumsuz ilerliyor. ahaber.com.tr olarak detayları haberimizde derledik. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
Giriş Tarihi: 05.02.2021 18:42 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 18:42
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde özel araçlarını kullanmak isteyenler araba fiyatlarını sorguluyor. Bilindiği üzere pandemi döneminde fiyatlar tavan yaptı. Uzun süredir fiyatların yüksek olmasından şikayetçi olan vatandaşlar, fiyatların yeni yılda alacağı son hali merak ediyor. İkinci el araba piyasasında yaşanan düşüş sonrasında satışlar durma noktasına geldiği iddia ediliyor. Uzmanların yorumları ise yakından takip edilen konular arasında bulunuyor. İşte, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzmanlardan 2021 beklentisi...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç piyasasının tüm olumsuzluklara rağmen geçen yıl büyümeye devam ettiğini belirtti.
Erkoç, 2019'da 8,7 milyon motorlu kara taşıtının devri yapılırken bu sayısının geçen yıl 9,2 milyona yükseldiğini söyledi. Erkoç, söz konusu rakamın 2018'de 7,7 milyon, 2017'de 7,5 milyon ve 2016'da 6,7 milyon olduğuna dikkati çekti.
Geçen yıl ikinci el araç sektöründe satışların ekim ayına kadar arttığını ancak sonrasında bir durgunluk yaşandığını aktaran Erkoç, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre devri yapılan araç sayısının yarı yarıya düştüğüne işaret etti.
Erkoç, "Gerek pandemi sebebiyle insanların bireysel araç kullanımına yönelmesi, gerekse sıfır araç pazarında yaşanan durgunluk sebebiyle 2020 yılı boyunca ikinci el araca talep arttı. Böylelikle 5 yıl boyunca sektör büyümeye devam etmiş oldu.
Ancak ekim ayından itibaren ikinci el araç pazarında da büyük bir durgunluk yaşanıyor. Aralık ayında yüzde 64,2'si otomobil olmak üzere toplamda 544 bin 583 adet araç el değiştirdi. Bir önceki yılın aynı ayında bu rakam 1 milyon 22 bin 892 olarak gerçekleşmişti hatta 2016 yılından itibaren tüm ayların en düşük satışı Aralık 2020'de yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.