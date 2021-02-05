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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye rahat nefes aldıracak ödeme! Emekliye 461 TL aile yardımı! Güzel haber... Emekliye rahat nefes aldıracak ödeme! Emekliye 461 TL aile yardımı! Güzel haber...
Milyonlarca emeklinin Ocak zamlı maaşları hesaplarına yattı. Bilindiği üzere memur olan vatandaşlar aile yardımı ödemesi alıyor. Emeklilerde aile ödemelerinden yararlanmak için, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı ya da toplu sözleşmede konunun karara bağlanmasını istiyor. Emekliler alacakları aile yardımı ödemeleri sonrasında maaşlarının alacağı son hali merak ediyor. İşte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? Tüm detaylar ahaber.com.tr'de...
Giriş Tarihi: 05.02.2021 18:20
Emeklilerin gündeminde 461 TL aile yardımı yer alıyor. 2021 Ocak ayında milyonlarca emeki yeni zamlı maaşlarını cebine koydu. Emekliler aile yardımı almak için teklifte bulunacak. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı ya da toplu sözleşmede konunun karara bağlanmasını istiyor. Yaklaşık 13 milyon SSK ve Bağkur emeklisinin talepleri kabul görürse, hesaplara 461 TL aile yardımı yatacak. Hal böyle olunca aile yardımı ödemesi sonrasında emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİYE 461 TL AİLE YARDIMI
Memurlar gibi aile yardımı almak isteyen emekliler, KPDK ya da toplu sözleşmede konunun karara bağlanmasını istiyor. Bu talep, aylık 461 lira ek gelirin yolunu açacak.
Hem önümüzdeki ay yapılması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı hem de Ağustos'a gerçekleşecek toplu sözleşme, memurlar kadar emeklileri de heyecanlandırıyor.
Emekliler, pek çok talebinin gündeme alınıp karara bağlanmasını istiyor. Bu talepler arasında aile yardımı başı çekiyor.
Memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Konu, hem Türkiye Emekliler Derneği hem de memur konfederasyonları tarafından gündeme taşındı.