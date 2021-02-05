Emekliye rahat nefes aldıracak ödeme! Emekliye 461 TL aile yardımı! Güzel haber...

Milyonlarca emeklinin Ocak zamlı maaşları hesaplarına yattı. Bilindiği üzere memur olan vatandaşlar aile yardımı ödemesi alıyor. Emeklilerde aile ödemelerinden yararlanmak için, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı ya da toplu sözleşmede konunun karara bağlanmasını istiyor. Emekliler alacakları aile yardımı ödemeleri sonrasında maaşlarının alacağı son hali merak ediyor. İşte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? Tüm detaylar ahaber.com.tr'de...