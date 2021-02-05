İŞKUR'dan müjde!: Başvurana günlük ödeme yapacak! İşte başvuru şartları...

Pandemi döneminde en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında İŞKUR personel alımı ilanları yer alıyor. İş arayışında olanlar için İŞKUR tarafından müjdeli haber geldi. Meslek kurslarına katılım sağlayan adaylara günlük olarak 100 TL ödeme yapılacak. İŞKUR Türkiye'nin gençlerine 2021 yılında da iş bulmak için kurs desteğinde bulunacak. Geçen yıl 423 bin kişinin katıldığı meslek kursları ve işbaşı eğitim programları bu yıl da devam edecek. Harçlık ödemesi için tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.