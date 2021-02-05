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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR'dan müjde!: Başvurana günlük ödeme yapacak! İşte başvuru şartları... İŞKUR'dan müjde!: Başvurana günlük ödeme yapacak! İşte başvuru şartları...
Pandemi döneminde en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında İŞKUR personel alımı ilanları yer alıyor. İş arayışında olanlar için İŞKUR tarafından müjdeli haber geldi. Meslek kurslarına katılım sağlayan adaylara günlük olarak 100 TL ödeme yapılacak. İŞKUR Türkiye'nin gençlerine 2021 yılında da iş bulmak için kurs desteğinde bulunacak. Geçen yıl 423 bin kişinin katıldığı meslek kursları ve işbaşı eğitim programları bu yıl da devam edecek. Harçlık ödemesi için tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 05.02.2021 19:06 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 19:06
İŞKUR'dan müjde!: Başvurana günlük ödeme yapacak! İşte başvuru şartları belli oldu. İŞKUR tarafından açılacak meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 100 TL harçlık ödemesi yapılacak. Salgın döneminde bir nebzede olsa rahat nefes aldıracak ödemenin başvuru şartları açıklandı. Geçen yıl 423 bin kişinin katıldığı meslek kursları ve işbaşı eğitim programları bu yıl da devam edecek. Katılımcılar günlük 100 liraya kadar harçlık alacak. Meslek sahibi olmak isteyenler için İŞKUR üzerinden kayıtlarını açtırmaları gerekiyor. Kurum tarafından değerlendirme sona erdiğinde ödeme alınabilecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞKUR Türkiye'nin gençlerine 2021 yılında da iş bulmak için kurs desteğinde bulunacak.
Geçen yıl 423 bin kişinin katıldığı meslek kursları ve işbaşı eğitim programları bu yıl da devam edecek.
İŞKUR'un düzenlediği meslek kurslarına katılan gençler, hem iş öğrenirken, hem de bu sürede cep harçlığı alabiliyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020'de 423 bin kişinin mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarından yararlandığını belirterek, "Bu yıl da artan bir ivmeyle vatandaşlar aktif işgücü piyasası programlarından yararlandırılacak" dedi.