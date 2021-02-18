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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Satanın yüzü gülmüyor! İkinci araba fiyatları için kritik tarih! 2021 beklentisi... Satanın yüzü gülmüyor! İkinci araba fiyatları için kritik tarih! 2021 beklentisi...
İkinci el araba fiyatları salgın döneminde yükselişe geçmişti. Ancak son dönemde sıfır araç üretiminin yaşanması fiyatları bir nebzede olsa durgunlaştırdı. Ancak araba almak isteyenlerin yüzünü güldürecek son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İkinci el araba alım-satımı yapanlar, fiyatların düştüğünü alım için uygun zaman olduğunu söyledi. Fiyatlar hakkında son dakika gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, İkinci araba fiyatları için kritik tarih...
Giriş Tarihi: 18.02.2021 18:43 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 18:43
Koronavirüs salgını sürecinde otomotiv devleri sıfır araç üretiminde sıkıntılar yaşadı. Hal böyle olunca fiyatlarda beklenenin üzerinde artış yaşandı. Ancak aşırı talep, ikinci el otomobillerin fiyatlarını yükseltti. Yeni modellerin piyasaya girmesi ve cazip kampanyaların başlaması ile ikinci el piyasasındaki hareketlilik durdu. Araba almak isteyenler için uygun fırsatı kovalayan vatandaşlar, uzman isimlerin yorumlarını yakından takip ediyor. İkinci el araba satıcıları ise fiyatlar için uygun zamanı işaret etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde pek çok alanda olduğu gibi küresel otomotiv firmaları da üretime ara verildi. Yaşanan üretim sıkıntısı, ikinci el otomobil piyasasını canlandırdı. Ancak aşırı talep, ikinci el otomobillerin fiyatlarını yükseltti. Yeni modellerin piyasaya girmesi ve cazip kampanyaların başlaması ile ikinci el piyasasındaki hareketlilik durdu.
Bu da ikinci el otomobil almak isteyenlerin cazip fiyatlarda araç bulmasına olanak sağladı. Otomobil almak isteyenler için fiyatların çok makul olduğunu söyleyen galericiler, son bir yılın en sakin günlerinin yaşandığını ifade ettiler.
Galerici Egemen Kurtçu (37), fiyatlarda yüzde 14'ü bulan gerilemenin söz konusu olduğunu belirterek, "Otomobil almak için doğru zaman. Kış mevsimi ülkemizde otomobil fiyatlarının düştüğü zamandır. Son bir yılın en düşük seviyesinde araç fiyatları" diye konuştu.
Satış danışmanı Mustafa Bal (25) da, "Aralık ve ocak ayında yüzde 5-10 arası düşme yaşandı" dedi.
2'ci el oto galerisine fiyatları ve modelleri görmek için gelen Yakup Köstekci (30), "Bir ay öncesine göre uygun ama iki ay sonra ne olacak? Bilemiyoruz. Araca da ihtiyacım var, fiyatlar düşükken almak istedim" dedi. Murat Turan (46) da 60-65 bin liraya bir araç almak istediğini söyledi.