İhtiyacı olanları ilgilendiriyor! Fatura yardımı derin nefes aldıracak! Doğalgaz, elektrik...

Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından sosyal yardım ödemeleri başvuruları kabul ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda hizmet eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin başvuruları değerlendirilerek, ödemeler yapılıyor. Destek türlerinden bir tanesi de fatura yardımları oluyor. Destek kapsamında belirlenen aileler için, nakdi destekten ziyade; elektrik tüketim desteği veriliyor. İşte, fatura yardımı başvuru şartlerı nelerdir?