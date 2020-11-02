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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Satanın pişmanlığı bitmiyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Citroen, Kia, Seat... Satanın pişmanlığı bitmiyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Citroen, Kia, Seat...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Pandemi nedeniyle araba fiyatlarında yaşanan artış tüm hızıyla sürüyor. Araba almak isteyenler ise fiyatların ne zaman düşüş ivmesine gireceğini merak ediyor. Sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle araba fiyatlarının 2020 yılı içinde yüksek olması bekleniyordu. Özel araç isteği nedeniyle uzmanların açıklamları yakından takip ediliyor. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Citroen, Kia, Seat...
Giriş Tarihi: 02.11.2020 19:03 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 19:15
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Koronavirüs salgınının vurduğu sektörler arasında otomotiv piyasası yer alıyor. Sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle ikinci el arabaların fiyatı neredeyse tavan yaptı. Pandemi döneminde özel araç kullanarak riski azaltmak isteyen vatandaşlarımız büyük hayal kırıklığına uğradı. Araba almak isteyenler fiyatların düşmesi için kış aylarını bekliyor. Uzman isimler konu hakkında açıklamalarda bulunuyor. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Citroen, Kia, Seat...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
Fırsatçılar girdikleri ikinci el araba piyasası gruplarında bir tarih belirleyerek, tüm marka ve araçların fiyatlarını o tarihte toplu olarak artırmayı istedi. Bu çağrıya cevap veren satıcılarla birlikte belirlenen marka ve model aracın fiyatı en az 20 bin lira artışa geçti. İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek araştıran vatandaşlara, bu fırsatçılara dikkat etmelerini, alacakları aracın fiyat değişikliklerini takip ederek almalarını öneririz.
2021'DE OTOMOTİV PAZARI NASIL OLACAK?
Hürriyet'in haberine göre fiyat artışındaki diğer bir sebebin ikinci el fiyat artışları yaşanırken esnaf, satıcı ve bayilerin araçlarda 'suni artışlar' yapması ve fiyatları daha da artırması olduğunu vurgulayan Yalçın, "İkinci eldeki bu artışların durulmayacağını, daha bir sene boyunca hatta 2021'in sonuna kadar devam edeceğini bir otomotiv data şirketi olarak öngörüyoruz. Otomotiv sektörünün yeni normali; hem sıfır hem de ikinci el araçlarda yüksek fiyatlardır ve bu şekilde devam edecektir" dedi.
"2021'DE PAZAR GERİLEYECEK"
Bu yılın artan fiyatlara rağmen otomotiv pazarının beklentileri karşılayacağını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın: "Önceki yıllardan ötelenmiş talep çok önemli bir şekilde insanları otomobil satın almaya teşvik ediyor.
İkinci el ve sıfır kilometre araç, bir yatırım aracı olarak görülüyor. İnsanlar şu an fiyat yüksek de olsa araç satın almak istiyorlar. Yaklaşık 710-720 bin aralığında bir sıfır km araç satış pazarı öngörüyoruz.
2021'de ise pazarın doymuşluğu ile birlikte 600 bin seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz. Bunun yaklaşık 10 katı da ikinci el araç satışı olacaktır. Üretim, pandemi kısıtlamaları yüzünden yüzde 100 kapasiteye ulaşmayacak.
İthalatta da araç bulmak çok kolay olmayacak. Dolayısıyla fiyatlar sıfırda ve ikinci elde yüksek olarak devam edecek."