ATM'den anından alabilirsiniz! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL hesaba yatıyor!

SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL promosyon ödemesi gündemin ilk sırasında yer alıyor. Milyonlarca emekli promosyon ödemeleri hakkında gerekli bilgileri öğrenmek istiyor. Bu yüzden SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL ödemenin nasıl alınacağını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Tüm detayları haberimizin içinden öğrenebilir ve ATM'den çekebilirsiniz. Halkbank'ın müşterileri olan emeklilere sunduğu 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL ödeme hakkında detayları ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.