Emekliye iki zam müjdesi! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Son oranlar...

SSK-SGK ve Bağkur emeklisinin gözü kulağı 2021 yılında emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında. Yaklaşık 13 milyon emekliye yeni yılda yeni kazançların gelmesi bekleniyor. Ek ödeme, promosyon ve zam ödemeleri sonrasında 2021 yılında emeklilere birçok kazanç müjdesi geliyor. Tüm emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4 ek ödeme alırken; emekli doktorlara üçüncü bir ödeme daha var. Şartları sağlayanlara aylık 2 bin 72- bin 625 lira veriliyor. Maaşlara Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre maaşlara zam yapılıyor. İşte, 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Son oranlar...