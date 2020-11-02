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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye iki zam müjdesi! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Son oranlar... Emekliye iki zam müjdesi! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Son oranlar...
SSK-SGK ve Bağkur emeklisinin gözü kulağı 2021 yılında emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında. Yaklaşık 13 milyon emekliye yeni yılda yeni kazançların gelmesi bekleniyor. Ek ödeme, promosyon ve zam ödemeleri sonrasında 2021 yılında emeklilere birçok kazanç müjdesi geliyor. Tüm emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4 ek ödeme alırken; emekli doktorlara üçüncü bir ödeme daha var. Şartları sağlayanlara aylık 2 bin 72- bin 625 lira veriliyor. Maaşlara Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre maaşlara zam yapılıyor. İşte, 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Son oranlar...
Giriş Tarihi: 02.11.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 18:17
Emekli vatandaşlara 2020 yılında olduğu gibi yeni kazançlar bekliyor. SSK-SGK ve Bağkur'lu milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak etmeye başladı. Maaş oranlarının belli olmasının ardından en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. 2021 yılı son 6 aylık zam beklentisi yüzde 4 civarında olması bekleniyor. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında 2020 yıl sonu enflasyon oranlarına dair hedefler açıklandı. Maaşlara yansıyacak miktarın belli olması için kritik haftalara giriş yapıldı. Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 5.75 oranında zam yapılmıştı. İşte, 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Son oranlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek.
Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.
EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?
Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3.719 liradan 3.830 liraya, memur emeklilerinde 2.814 liradan 2.898 liraya yükselecek.
Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3.905, memur emeklisi maaşı da 2.955 liraya ulaşacak.
AİLE YARDIMI NE KADAR ARTACAK?
Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 5 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 368,64 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 81,09 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,55 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 530,82 liraya ulaşacak.