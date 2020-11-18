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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Satanın aklı fikri karıştı! İkinci el araba fiyatları düşecek? 2021 tahminleri geldi! Honda, Opel, Renault, Fiat... Satanın aklı fikri karıştı! İkinci el araba fiyatları düşecek? 2021 tahminleri geldi! Honda, Opel, Renault, Fiat...
İkinci el araba fiyatları düşecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Araba almak isteyenler ise fiyatların düşmesini iple çekiyor. Koronavirüs salgını sonrasında sıfır araç üretiminde yaşanan aksama nedeniyle fiyatların bu kadar yüksek olduğu tahmin ediliyor. 2021 yılına kısa süre kala ise uzmanlar tahminlerini paylaşmayı sürdürüyor. İkinci el araba fiyatlarının ne zaman düşeceği sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, İkinci el araba fiyatları düşecek? 2021 tahminleri...
Giriş Tarihi: 18.11.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 17:56
İkinci el araba fiyatları düşecek? 2021 tahminleri geldi mi? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Araba almak isteyenler pandemi öncesindeki fiyatların hayalini kuruyor. Salgın sürecinde toplu taşıma gibi risk barındıran alanlardan uzak durmak isteyenler ise fiyatların normale dönmesini bekliyor. İkinci el araba fiyatları düşecek? sorusunun yanıtı sorgulanmaya devam ediyor. 2021 tahminleri geldi! Honda, Opel, Renault, Fiat...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Yaşanan gelişmeler sonrasında ikinci el otomobil pazarında şişirilmiş fiyatların normal seviyelere geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca aracını hızla elinden çıkarmak isteyen satıcılar nedeniyle fiyatlarda yüzde 10-15 civarında düşüşler görülebileceği konuşuluyor.
Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, kasımdaki satışların ekime göre yüzde 30 düştüğünü söyledi.
TÜKETİCİ PİYASALARI BEKLİYOR
Kurlardaki dalgalanmayla birlikte tüketicilerin beklemeye geçtiğini ifade eden Ayyıldız, talebin yavaşlamasında Kovid-19 vakalarındaki artışın da etkili olduğunu kaydetti. Bu dönemde ikinci eldeki fiyat artışının durduğunu söyleyen Ayyıldız, "Ama fiyatlarda bir gerileme söz konusu değil. Bundan sonra kurdaki düşüşe göre ikinci el otomobil fiyatlarında bir gerileme yaşanır. İkinci el fiyatlarındaki düşüş kurdaki düşüşten daha fazla olur" diye konuştu..
Ayyıldız, döviz kurunun bu seviyelerde kalması halinde ikinci el otomobil fiyatlarında yıl sonuna kadar yüzde 15 civarında düşüş yaşanabileceğine dikkat çekti.
İKİNCİ EL ONLİNE OTO PAZARINDA EN ÇOK TERCİH EDİLENLER BELLİ OLDU
İkinci el online pazarda, bu yılın eylül ayında da en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen (VW) , Renault ve Ford oldu.
AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, ekim ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 207 bin 437 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.