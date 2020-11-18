5 Milyon emekliye 355 TL intibak müjdesi! İntibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? Taban...

Son dakika... Milyonlarca emeklinin beklediği intibak zammı için yeni gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir beklenen intibak zammı sonrasında maaşların alacağı son hal ise merak ediliyor. 2000 öncesi emekliler için uygulanan düzenlemenin benzeri 2000 sonrası emekliler tarafından da talep ediliyor. Emeklileri ilgilendiren intibak zammı için gelişmeler ahaber.com.tr'de yer alıyor. Düzenlemenin gelmesinin ardından emekli maaşlarının ne kadar olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, intibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? Taban...