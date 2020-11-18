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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 5 Milyon emekliye 355 TL intibak müjdesi! İntibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? Taban... 5 Milyon emekliye 355 TL intibak müjdesi! İntibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? Taban...
Son dakika... Milyonlarca emeklinin beklediği intibak zammı için yeni gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir beklenen intibak zammı sonrasında maaşların alacağı son hal ise merak ediliyor. 2000 öncesi emekliler için uygulanan düzenlemenin benzeri 2000 sonrası emekliler tarafından da talep ediliyor. Emeklileri ilgilendiren intibak zammı için gelişmeler ahaber.com.tr'de yer alıyor. Düzenlemenin gelmesinin ardından emekli maaşlarının ne kadar olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, intibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? Taban...
Giriş Tarihi: 18.11.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 18:12
İntibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? İntibak zam yasası onaylandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 5 Milyon emekliyi ilgilendiren intibak zammı için yeni gelişmeler yaşanıyor. 2000 sonrasında emekli olanlar için yasanın ne zaman onaylanacağı sorgulanıyor. Emeklilerin talepleri Memur-Sen aracılığıyla iletilmişti. İntibak yasası meclisten geçerse emeklinin ücret farkı yapılacak ek ödemeyle giderilecek. Bakanlık tarafından gelecek son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, intibak zammı sonrasında taban maaşının alacağı hal merak ediliyor. İşte, intibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? Taban...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI YENİ GELİŞME VAR MI?
2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için gelen intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlar için de yapılması bekleniyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de, iddialara göre intibak zammının maaşlara yansıtılması bekleniyor.
Eğer bu talep hayata geçerse maaşlar üzerinde 355 TL ye varan artışlar gözlenecek.
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İNTİBAK TALEBİ GÜNDEME TAŞINDI
2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.