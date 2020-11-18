Son dakika... 4D'li taşeron işçilere maaş zammı belli oldu mu? sorusunun detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÇSHB tarafından 2021 yılında binlerce 4D'li taşeron işçinin maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayına kısa süre kala taşeron işçiler için belirlenecek yüzdellik zam diliminin açıklanması bekleniyor. İşçilerin zam oranları hakkında yaşanan tüm gelişmeler ahaber.com.tr'de yer alacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oranların açıklanması bekleniyor. İşte, 4D'li taşeron işçilere maaş zammı belli oldu mu? Yüzde 15 ile 17.5 arası...