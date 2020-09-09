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Haberler Galeri Satanın morali bozuldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...

Satanın morali bozuldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı uzun süredir merak edilen konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde fiyatlarda yaşanan sert dalgalanmalar sonrasında araba alacaklar kara kara düşünüyor. MASFED Başkanı Aydın Erkoç, fiyatların ne zaman normale döneceği yönündeki açıklama merakla takip ediliyor. Araba almak isteyenler fiyatları araştırmaya başladı. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 09.09.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 18:05
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Satan morali bozuldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...
Satan morali bozuldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında arabalar hangileri? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dev firmalar, vatandaşların sıfır araç taleplerine yetişmekten zorlanıyor. Yaşanan bu durum ikinci el araba fiyatlarına olumsuz yönde etkiliyor. Son gelen ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatların alacağı hal merak ediliyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Satan morali bozuldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...
Satan morali bozuldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...

İşte sıfır ve ikinci el makası açık olan otomobiller

Fiat Egea 1.4 Fire

Sıfır fiyatı: 110.900 lira

İkinci el fiyatı: 148.000 lira

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Satan morali bozuldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...
Satan morali bozuldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...

Citroen C Elysee

Sıfır fiyatı: 163.750 lira

İkinci el fiyatı: 178.000 lira

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Satan morali bozuldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...
Satan morali bozuldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...

Renault Clio 1.0 SCe

Sıfır fiyatı: 133.900 lira

İkinci el fiyatı: 155.000 lira

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Satan morali bozuldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...
Satan morali bozuldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...

Volkswagen Polo 1.0

Sıfır fiyatı: 165.900 lira

İkinci el fiyatı: 200.000 lira