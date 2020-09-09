Satanın morali bozuldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında arabalar hangileri? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dev firmalar, vatandaşların sıfır araç taleplerine yetişmekten zorlanıyor. Yaşanan bu durum ikinci el araba fiyatlarına olumsuz yönde etkiliyor. Son gelen ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatların alacağı hal merak ediliyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...