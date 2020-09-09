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Satanın morali bozuldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı uzun süredir merak edilen konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde fiyatlarda yaşanan sert dalgalanmalar sonrasında araba alacaklar kara kara düşünüyor. MASFED Başkanı Aydın Erkoç, fiyatların ne zaman normale döneceği yönündeki açıklama merakla takip ediliyor. Araba almak isteyenler fiyatları araştırmaya başladı. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 09.09.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 18:05
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Satan morali bozuldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...
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Satan morali bozuldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...
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Satan morali bozuldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...
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Satan morali bozuldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...
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Satan morali bozuldu! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 120-140 bin aralığında fiyat listesi...