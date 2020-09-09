2021 Ocak ayı SSK-SGK-Bağkur emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç para? Milyonlarca emekliye müjde...

2021 Ocak ayı SSK-SGK-Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli vatandaşlar yılda iki kez olmak üzere maaşlarına zam alıyor. SSK-SGK-Bağkur emekli ve memurlar ocak ayında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Enflasyon rakamlarına göre emekli maaşlarına ocak ve temmuzda olmak üzere zam yapılıyor. Peki, En düşük taban emekli maaşı kaç para? Milyonlarca emekliye müjde...