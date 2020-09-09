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Haberler Galeri 2021 Ocak ayı SSK-SGK-Bağkur emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç para? Milyonlarca emekliye müjde...

2021 Ocak ayı SSK-SGK-Bağkur emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç para? Milyonlarca emekliye müjde...

2021 Ocak ayı SSK-SGK-Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli vatandaşlar yılda iki kez olmak üzere maaşlarına zam alıyor. SSK-SGK-Bağkur emekli ve memurlar ocak ayında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Enflasyon rakamlarına göre emekli maaşlarına ocak ve temmuzda olmak üzere zam yapılıyor. Peki, En düşük taban emekli maaşı kaç para? Milyonlarca emekliye müjde...

Giriş Tarihi: 09.09.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 18:03
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2021 Ocak ayı SSK-SGK-Bağkur emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç para? Milyonlarca emekliye müjde...

2020 yılının sonlarına yaklaşırken 2021 yaklaşırken emekli maaşlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşık 5.2 milyon emekliyi ilgilendiren gelişmeler yaşanırken, ocak zammı için beklentiler dile getiriliyor. Haziran ayında 5.75 oranında maaşlara yansıtılan zam sonrasında, yeni yıl için ipuçları geliyor. Ayrıca memurlara, işçilere ödenen eş ve çocuk yardımının emeklilere de ödenmesi gündeme geliyor. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak. Konuyla ilgili beklentileri TUED ve memur konfederasyonları tarafından ilgili mercilere ulaştırılıyor. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı için hazırlıkların başlaması, aile yardımı isteyen emeklileri heyecanlandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2021 Ocak ayı SSK-SGK-Bağkur emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç para? Milyonlarca emekliye müjde...

2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.

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2021 Ocak ayı SSK-SGK-Bağkur emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç para? Milyonlarca emekliye müjde...

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak. En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.

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2021 Ocak ayı SSK-SGK-Bağkur emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç para? Milyonlarca emekliye müjde...

AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK

Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.

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2021 Ocak ayı SSK-SGK-Bağkur emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç para? Milyonlarca emekliye müjde...

TÜFE TAHMİNİ % 10.82

Ekonomistlerle yapılan Ağustos ayı beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 10.82 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, önümüzdeki Ocak ayında 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.79 yükselecek.