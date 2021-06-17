Satan ecel terleri döktü! Fiyatlar düştü araba alacaklar gülecek! Sıfır ve ikinci el araçlarda beklenti...

Satan ecel terleri döktü. Fiyatlar düştü araba alacaklar gülecek. İkinci el araç fiyatlarına hem vatandaş hem de galerici şikayet ediyor. İkinci el piyasasında son dönemde yaşanan durgunluk piyasayı etkiledi ve araç fiyatlarında düşüşe neden oldu. Bilindiği üzere sıfır araç üreten otomobil markaları satışlarını arttırmak için Haziran ayında faizsiz taşıt kredisi veya fiyatlarda indirim kampanyaları başlattı. Sıfır araç fiyatlarında yapılan kampanyalar sonrası vatandaşlar 2. el araçlardan elini eteğini çekti ve sıfır araçlara yönelmeye başladı. İşte, 2021 sıfır ve ikinci el araba fiyatları düşecek mi?