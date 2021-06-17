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Haberler Galeri Satan ecel terleri döktü! Fiyatlar düştü araba alacaklar gülecek! Sıfır ve ikinci el araçlarda beklenti...

Satan ecel terleri döktü! Fiyatlar düştü araba alacaklar gülecek! Sıfır ve ikinci el araçlarda beklenti...

İkinci el piyasasında son dönemde yaşanan durgunluk piyasayı etkiledi ve araç fiyatlarında düşüşe neden oldu. Bilindiği üzere sıfır araç üreten otomobil markaları satışlarını arttırmak için Haziran ayında faizsiz taşıt kredisi veya fiyatlarda indirim kampanyaları başlattı. Sıfır araç fiyatlarında yapılan kampanyalar sonrası vatandaşlar 2. el araçlardan elini eteğini çekti ve sıfır araçlara yönelmeye başladı. Araba fiyatları için uzman isimlerin uyarıları yakından takip ediliyor. İşte, sıfır ve ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer?

Giriş Tarihi: 17.06.2021 19:51
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Satan ecel terleri döktü! Fiyatlar düştü araba alacaklar gülecek! Sıfır ve ikinci el araçlarda beklenti...

Satan ecel terleri döktü. Fiyatlar düştü araba alacaklar gülecek. İkinci el araç fiyatlarına hem vatandaş hem de galerici şikayet ediyor. İkinci el piyasasında son dönemde yaşanan durgunluk piyasayı etkiledi ve araç fiyatlarında düşüşe neden oldu. Bilindiği üzere sıfır araç üreten otomobil markaları satışlarını arttırmak için Haziran ayında faizsiz taşıt kredisi veya fiyatlarda indirim kampanyaları başlattı. Sıfır araç fiyatlarında yapılan kampanyalar sonrası vatandaşlar 2. el araçlardan elini eteğini çekti ve sıfır araçlara yönelmeye başladı. İşte, 2021 sıfır ve ikinci el araba fiyatları düşecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Satan ecel terleri döktü! Fiyatlar düştü araba alacaklar gülecek! Sıfır ve ikinci el araçlarda beklenti...

2. EL ARABA SATIŞLARI DÜŞTÜ!

İkinci el araç fiyatlarına hem vatandaş isyan ediyor hem de galerici. Galericiler ayda 10 - 15 araç satarken, satışlar birden 3-4 araca düştü. Fiyatların yükselmesiyle birlikte otomobil pazarlarında da durgunluk oluştu.

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Satan ecel terleri döktü! Fiyatlar düştü araba alacaklar gülecek! Sıfır ve ikinci el araçlarda beklenti...

Fiyatları göre almaktan vazgeçiyor. 1 sene önce aracını satan şimdi araba almakta zorlanıyor.

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Satan ecel terleri döktü! Fiyatlar düştü araba alacaklar gülecek! Sıfır ve ikinci el araçlarda beklenti...

EN UCUZ ARAÇ NE KADAR?

1 yıl önce 35 bine satılan araç şimdilerde 70 bin civarına ulaştı. Araç almayı düşünenler de fiyatları görünce ya almaktan vazgeçiyor ya da sıfır otomobillere yöneliyor.

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Satan ecel terleri döktü! Fiyatlar düştü araba alacaklar gülecek! Sıfır ve ikinci el araçlarda beklenti...

Galerici de ikinci el fiyatların bu kadar yükselmesinden şikayetçi. Çünkü fiyatları yükselen ikinci el araçların o kadar etmeyeceğini düşünüyor.