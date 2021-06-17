17 Haziran 2021, Perşembe
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Satan ecel terleri döktü! Fiyatlar düştü araba alacaklar gülecek! Sıfır ve ikinci el araçlarda beklenti...
İkinci el piyasasında son dönemde yaşanan durgunluk piyasayı etkiledi ve araç fiyatlarında düşüşe neden oldu. Bilindiği üzere sıfır araç üreten otomobil markaları satışlarını arttırmak için Haziran ayında faizsiz taşıt kredisi veya fiyatlarda indirim kampanyaları başlattı. Sıfır araç fiyatlarında yapılan kampanyalar sonrası vatandaşlar 2. el araçlardan elini eteğini çekti ve sıfır araçlara yönelmeye başladı. Araba fiyatları için uzman isimlerin uyarıları yakından takip ediliyor. İşte, sıfır ve ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer?
Giriş Tarihi: 17.06.2021 19:51
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