17 Haziran 2021, Perşembe
ANA SAYFA
Emekliye müjde geldi! Banka promosyonları değişti! Akbank, ING, Finansbank, Halkbank...
Emekliler 3 yılda bir promosyon ödemesi alıyor. Yeni emekliler de ilk maaşlarıyla birlikte bu ek gelire kavuşuyor. Bankalar bu konuda hızlı bir yarışa girerken parayı 1.750 liraya çıkaranlar bile var. Ancak uzman isimler emeklileri promosyon ödemesi alacakları bankayı seçerken dikkatli olmaları için uyarıyor. 2017 yılından itibaren ödenen promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Akbank, ING, Finansbank, Halkbank promosyon miktarları...
Giriş Tarihi: 17.06.2021 20:13
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8