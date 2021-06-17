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Emekliye müjde geldi! Banka promosyonları değişti! Akbank, ING, Finansbank, Halkbank...

Emekliler 3 yılda bir promosyon ödemesi alıyor. Yeni emekliler de ilk maaşlarıyla birlikte bu ek gelire kavuşuyor. Bankalar bu konuda hızlı bir yarışa girerken parayı 1.750 liraya çıkaranlar bile var. Ancak uzman isimler emeklileri promosyon ödemesi alacakları bankayı seçerken dikkatli olmaları için uyarıyor. 2017 yılından itibaren ödenen promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Akbank, ING, Finansbank, Halkbank promosyon miktarları...

Giriş Tarihi: 17.06.2021 20:13
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Emekliye müjde geldi! Banka promosyonları değişti! Akbank, ING, Finansbank, Halkbank...

Emekliye müjde geldi. Banka promosyonları değişti. Yıllarca çalışıp emeklilik hayaline kavuşan pek çok vatandaşı zor bir tercih bekliyor. 2017 yılının Mart ayından beri hem devlet bankaları hem de özel bankalar yeni emeklilere promosyon verirken, bu promosyonlar 3 yılda bir tekrarlanıyor. Bu yüzden 13 milyona yakın emeklinin banka tercihi yaparken verilen promosyonları dikkate alması çok çok önemli. Emekliler en fazla promosyon ödemesi veren bankaları sorgulamayı sürdürüyor. İşte, Akbank, ING, Finansbank, Halkbank promosyon ödemeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye müjde geldi! Banka promosyonları değişti! Akbank, ING, Finansbank, Halkbank...

EMEKLİLERE 3 YILDA BİR PROMOSYON VERİLİYOR

3 yılda bir bankalardan promosyon alan emekliler banka tercihlerini bu promosyonlara göre yapıyor. Çiçeği burnunda emekliler de ilk maaşlarıyla birlikte bu ek gelire kavuşuyor. Emeklilerin kendilerini tercih etmeleri için adeta yarışan bankalar promosyon miktarını nerede emekli maaşı kadar yaptı. 1750 TL'ye varan promosyon miktarları bulunurken, emeklilerin dikkatli olması gerekiyor.

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Emekliye müjde geldi! Banka promosyonları değişti! Akbank, ING, Finansbank, Halkbank...

BANKALAR EMEKLİLERE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Hem kamu hem de devlet bankaları emeklilere 3 yılda bir olmak üzere promosyon veriyor. 3 yıl seçtiğiniz bankadan emeklilik sözünüze alacağınız promosyon miktarını banka banka sıraladık. İşte o liste:

AKBANK: 30 Haziran'a kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.

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Emekliye müjde geldi! Banka promosyonları değişti! Akbank, ING, Finansbank, Halkbank...

HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.

QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira.

ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 1.050, 1.300, 1.550 lira. 1.000 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus.

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Emekliye müjde geldi! Banka promosyonları değişti! Akbank, ING, Finansbank, Halkbank...

TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira. Ayrıca ay sonuna kadar kredi kartı için başvuranlara market ve sağlık harcamalarında 300 liraya kadar indirim.

VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira.

ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.