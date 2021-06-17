Emekliye müjde geldi! Banka promosyonları değişti! Akbank, ING, Finansbank, Halkbank...

Emekliye müjde geldi. Banka promosyonları değişti. Yıllarca çalışıp emeklilik hayaline kavuşan pek çok vatandaşı zor bir tercih bekliyor. 2017 yılının Mart ayından beri hem devlet bankaları hem de özel bankalar yeni emeklilere promosyon verirken, bu promosyonlar 3 yılda bir tekrarlanıyor. Bu yüzden 13 milyona yakın emeklinin banka tercihi yaparken verilen promosyonları dikkate alması çok çok önemli. Emekliler en fazla promosyon ödemesi veren bankaları sorgulamayı sürdürüyor. İşte, Akbank, ING, Finansbank, Halkbank promosyon ödemeleri...