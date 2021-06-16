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Haberler Galeri Araba alacaklara çifte müjde! 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle anahtar cebinizde! Vakıfbank, Ziraat Bankası...

Araba alacaklara çifte müjde! 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle anahtar cebinizde! Vakıfbank, Ziraat Bankası...

Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürecek haberler gelmeye başladı. 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle anahtarı cebinize koyabilirsiniz. Sıfır veya 2. el araç almak isteyen vatandaşlar için kredi fırsatı Vakıfbank tarafından gelirken yüzlerce kişinin hayaline kavuşmasına yardım edecek gibi gözüküyor. Açıklanan bu kredi türüyle istenilen araca, uygun ödeme seçenekleri ile sahip olabiliyorsunuz. Bankalar tarafından bu dönemde sunulan kredi fırsatları yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 16.06.2021 20:16 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 20:16
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Araba alacaklara çifte müjde! 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle anahtar cebinizde! Vakıfbank, Ziraat Bankası...

Araba alacaklara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bankalar uygun faizle kredi fırsatlarını ardı ardına duyuruyor. İnsanlar ev kadar araba almak için bankaların kredi oranlarını araştırıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan zorlu süreçte Vakıfbank vatandaşlar için müjdeli haberler vermeye devam ediyor. Sıfır taşıt kredisi kampanyası ile gündemde yerini alan banka hakkında bir hayli ayrıntı merak ediliyor. İşte, Vakıfbank, Ziraat Bankası uygun faizli kredi müjdesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araba alacaklara çifte müjde! 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle anahtar cebinizde! Vakıfbank, Ziraat Bankası...

0 KM TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI

60 aya varan vade seçenekleri ve cazip faiz oranlarıyla arabanız kapınızda!

Kredinizi,

Aylık eşit taksitli,

3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,

3 ayda bir taksitli

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Araba alacaklara çifte müjde! 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle anahtar cebinizde! Vakıfbank, Ziraat Bankası...

Son taksit balon ödemeli

Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.

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Araba alacaklara çifte müjde! 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle anahtar cebinizde! Vakıfbank, Ziraat Bankası...

Kampanya Koşulları:

Nihai fatura değeri 120.000 TL'yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL'nin üstünde olan kısım için %50'sine kadar kredi kullandırılabilir.

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Araba alacaklara çifte müjde! 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle anahtar cebinizde! Vakıfbank, Ziraat Bankası...

Nihai fatura değeri 120.000 TL (dahil) ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 60 ayı, 120.001-300.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı, 300.001-750.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı, 750.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 24 ayı geçememektedir. Hayat sigortası zorunluluğu yoktur.