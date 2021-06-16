Araba alacaklara çifte müjde! 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle anahtar cebinizde! Vakıfbank, Ziraat Bankası...

Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürecek haberler gelmeye başladı. 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle anahtarı cebinize koyabilirsiniz. Sıfır veya 2. el araç almak isteyen vatandaşlar için kredi fırsatı Vakıfbank tarafından gelirken yüzlerce kişinin hayaline kavuşmasına yardım edecek gibi gözüküyor. Açıklanan bu kredi türüyle istenilen araca, uygun ödeme seçenekleri ile sahip olabiliyorsunuz. Bankalar tarafından bu dönemde sunulan kredi fırsatları yakından takip ediliyor.