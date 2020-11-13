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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Satan bir daha alamıyor! İkinci el araba fiyatları düşer mi? 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi? Satan bir daha alamıyor! İkinci el araba fiyatları düşer mi? 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?
İkinci el araba fiyatları düşer mi? Sorusunun yanıtı son dönemlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Araba hayali kuranlar pandemi döneminde umduğunu bulamadı. Uzman isimler fiyatların ne zaman düşeceği ve 2021 yılı için beklentilerini dile getiriyor. Arabasını yenilemek için elindekini satanlar ise yenisini almakta zorlanıyor. Vatandaşlar araba fiyatlarının ne zaman düşeceği sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, İkinci el araba fiyatları düşer mi? 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?
Giriş Tarihi: 13.11.2020 19:02 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 19:12
İkinci el araba fiyatları düşer mi? 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde sıfır araçların üretiminde yaşanan azalma sonrasında ikinci elin fiyatları artıyor. Salgın sürecinde toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler özel araç almak için hazırlık yapıyordu. Fiyatlarda yaşanan artış sonrasında büyük hayal kırıklığı başladı. 2021 yılında fiyatların alacağı hal merak ediliyor. İşte, İkinci el araba fiyatları düşer mi? 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
İkinci el araba fiyatları ile ilgili alınacak tedbirler kapsamında ithalat tedbiri gündeme geldi. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, bu düzenlemenin fiyatları olumlu etkileyeceğini açıkladı.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Fiyatların artıp artmayacağıyla ilgili olarak ise Yurtlu, kendilerinin %10 daha artış olacağını düşündüklerini söyledi. Bu durumu ise bu işi yapan büyük toptancıların hep araç toplamaları ve mevcutta sıfır araç talebini karşılayacak bir arzın olmaması ile ilişkilendirdi. Bu sebeple fiyatların biraz daha artacağını söyleyen Yurtlu, talebin olduğunu ancak arzın olmadığını belirtti. Geçtiğimiz günlerde bir müşterisine yönelttiği "nasıl bir araç düşünürsünüz" sorusuna "fark etmez ben yatırım amaçlı bakıyorum" cevabını aldığını söyleyen Yurtlu, bu noktada dövizin de etkili olduğunu belirtti.
Bazın insanların dövizin fazla arttığını düşünmesi nedeniyle yatırım amaçlı olarak altın ve döviz gibi araç satın alarak yatırım yaptığını dile getirdi. Araç fiyatlarının fazla arttığını düşündüğü için aracını satanların da da olduğunu söyleyen Yurtlu, iki grubun birbirini dengelediğini söyledi. Araç parçalarının farklı ülkelerde üretilmesi nedeniyle pandemi yüzünden firmaların araç tedariğinde sıkıntı yaşadığını belirtti.
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?
Vatandaşlar arasında ikinci el araç fiyatları düşer mi ve ne zaman düşer şeklinde araştırmalar da devam ediyor. Yurtlu, 2021 yılındaki beklentilerinden de bahsetti. Bu durumun aşının bulunması ile doğru orantılı olacağını söyleyen Yurtlu, normal hayata dönüldüğü zaman her şeyin normalleşecek gibi göründüğünü ancak orada da flu bir durumun olduğunu belirtti.