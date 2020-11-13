14 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta hafta sonu indirimli neler var? Bu fırsatlar kaçmaz...

ŞOK 14 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hafta sonu indirimleri ile uygun fırsatlar sunan ŞOK marketler zincirinde hangi ürünlerin indirimli olacağı merak ediliyor. Teknoloji, züccaciye, temizlik ürünleri ve mutfak malzemeleri indirimli ürünler arasında yer alıyor. İşte, 14 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu...