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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Oturduğunuz yerden 1000 TL kazanmak mümkün! İŞKUR son dakika duyurdu! Günde 3 saat çalışarak... Oturduğunuz yerden 1000 TL kazanmak mümkün! İŞKUR son dakika duyurdu! Günde 3 saat çalışarak...
İŞKUR desteği ile ev ekonomisine katkıda bulunmanın yolu açılıyor. Pandemi döneminde büyük şirketlerin dahi uzaktan çalışma prensibine geçiş yaptığı dönemde, evde paketleme işi oldukça ilgi çekiyor. Bu işi yerine getirmek ve para kazanmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi bekleniyor. Evde paketleme işi hanımlar için neler sunuyor? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru yapmak isteyenler ise İŞKUR merkezleri üzerinden kayıt oluşturarak işlemlerini gerçekleştirebilir.
Giriş Tarihi: 13.11.2020 22:08 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 22:14
Koronavirüs salgını döneminde kurumlar çalışanlarını evden çalışma sistemine yönlendiriyor. Ev ekonomisine ufakta olsa katkıda bulunmak isteyenler için İŞKUR büyük fırsat sunuyor. Paketleme işçisi alımları bu durum biçilmiş kaftan olarak ön plana çıkıyor. Gün içerisinde 3 ya da 4 saat çalışan bir vatandaş aylık ortalama olarak 1000 TL ve üzeri para kazanabilecek. Kadınların istihdam sayısını arttırmak için başlatılan evde ek iş imkanına binlerce ev hanımı başvuruda bulunuyor.. Hal böyle olunca evde paketleme işine başvuru nasıl yapılır?
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adresilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Paketleme işi geldiğinde ise İŞKUR başvuranın cep telefonuna mesaj gönderecek. Farklı el işleri için gelen teklifi kabul eden kadınlar evde 3-4 saatlik çalışmalar ile bin liranın üzerinde gelir elde edebilirler.
EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.
Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri ve belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.
Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.