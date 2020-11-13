Oturduğunuz yerden 1000 TL kazanmak mümkün! İŞKUR son dakika duyurdu! Günde 3 saat çalışarak...

Koronavirüs salgını döneminde kurumlar çalışanlarını evden çalışma sistemine yönlendiriyor. Ev ekonomisine ufakta olsa katkıda bulunmak isteyenler için İŞKUR büyük fırsat sunuyor. Paketleme işçisi alımları bu durum biçilmiş kaftan olarak ön plana çıkıyor. Gün içerisinde 3 ya da 4 saat çalışan bir vatandaş aylık ortalama olarak 1000 TL ve üzeri para kazanabilecek. Kadınların istihdam sayısını arttırmak için başlatılan evde ek iş imkanına binlerce ev hanımı başvuruda bulunuyor.. Hal böyle olunca evde paketleme işine başvuru nasıl yapılır?