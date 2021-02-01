İŞKUR personel alımı 2021: KPSS şartlı ve şartsız 2500-3500 TL maaşla personel alımı! Kayıt yaptırın...

KPSS şartlı ve şartsız 2500-3500 TL maaşla personel alımı için detaylar son günlerin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde iş arayışında olanlara İŞKUR tarafından çeşitli iş imkanları sunuluyor. İş başvurularında KPSS şartlı ve şartsız olarak her alanda alım yapılması başvuruların sayısını artırıyor. İş ilanlarında maaş aralıkları ise 2500 TL ve 3500 TL arasından farklılık gösteriyor. İşte, KPSS şartlı ve şartsız 2500-3500 TL maaşla personel alımı! Kayıt yaptırın...