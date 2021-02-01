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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR personel alımı 2021: KPSS şartlı ve şartsız 2500-3500 TL maaşla personel alımı! Kayıt yaptırın... İŞKUR personel alımı 2021: KPSS şartlı ve şartsız 2500-3500 TL maaşla personel alımı! Kayıt yaptırın...
KPSS şartlı ve şartsız 2500-3500 TL maaşla personel alımı için detaylar son günlerin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde iş arayışında olanlara İŞKUR tarafından çeşitli iş imkanları sunuluyor. İş başvurularında KPSS şartlı ve şartsız olarak her alanda alım yapılması başvuruların sayısını artırıyor. İş ilanlarında maaş aralıkları ise 2500 TL ve 3500 TL arasından farklılık gösteriyor. İşte, KPSS şartlı ve şartsız 2500-3500 TL maaşla personel alımı! Kayıt yaptırın...
Giriş Tarihi: 01.02.2021 17:57
KPSS şartlı ve şartsız 2500-3500 TL maaşla personel alımı için İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlar iş arayanlar tarafından büyük ilgi görüyor. Pandemi döneminde çeşitli sebeplerden dolayı işinden olanlar ise ilanları yakından takip ediyor. Çeşitli kadrolarda yapılacak alımlara ise KPSS şartlı ve KPSS şartsız binlerce personel alınacak. İş başvurusunda bulunmak isteyenler ise İŞKUR üzerinden kayıt oluşturarak işlemlerini gerçekleştirebilir. İşte, KPSS şartlı ve şartsız 2500-3500 TL maaşla personel alımı için detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir.
İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.
İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;
• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin
• Çalışma yeri bilginizi girin.
• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.
• İşyeri seçin.
• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.
• İşyeri unvanını girin.
• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.
Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.
İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?
İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.