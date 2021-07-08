08 Temmuz 2021, Perşembe
ANA SAYFA
Satan bin pişman, fiyatlar arşa çıkıyor! İkinci el araba için tarih verildi! Beklenenden daha çok...
İkinci el araba almak isteyenler için Temmuz ayında fiyatların alacağı hal merak ediliyor. Sıfır araba fiyatlarının yükseliş göstermesi sonrasında talep yeniden ikinci ele kayıyor. Turizm sezonu ve Kurban Bayramı nedeniyle talebin yükselmesiyle birlikte sıfır araçlarda yüzde 4 - ikinci el otomobilde ise yüzde 8 fiyat artışı bekleniyor. İkinci el araba almak isteyenler fiyatlar için araştırmalarını sıklaştırdı. İşte, ikinci el araba fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?
Giriş Tarihi: 08.07.2021 19:36 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 19:38
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9