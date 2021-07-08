Satan bin pişman, fiyatlar arşa çıkıyor! İkinci el araba için tarih verildi! Beklenenden daha çok...

"İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARI TEMMUZ AYINDA YOĞUNLAŞACAK"

Temmuzda 300 bin adet tekil ikinci el otomobilin satılmasını beklediklerini belirten Yalçın, "Sıfır kilometre araçlarda da 60 bin adet satılmasını öngörüyoruz. Bu ay ikinci ele olan talebin artmasıyla fiyatların yüzde 6 ile 8 gibi yükseleceğini düşünüyorum. İkinci el araç satışı temmuzun 20'sine kadar yoğun bir şekilde devam edecek. Sıfır araçlarda da yüzde 2 ile 4'lük fiyat artışı olacağını tahmin ediyoruz, çünkü döviz kurları yüksek seyrediyor. Fiyatlar çok yükselmeden, bayramın daha fazla yaklaşmasını beklemeden ikinci el otomobil almak için şu an çok uygun bir dönem" diye konuştu.