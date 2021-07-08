Bankalar ateş aldı! Faizler tırmanışa geçti! 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL olacak?

30.000 TL'nin 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar bankaların mevduat faizi oranları hakkında yaptıkları güncellemeleri yakından takip ediyor. Yatırımcılar daha güvenilir ve önceden tahmin edilebilir olması nedeniyle mevduat faizi yatırımı tercih ediliyor. Merkez Bankası tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Diğer yandan enflasyon oranlarına göre faizlerde değişiklik yaşandı. İşte, 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL olacak?