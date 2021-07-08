HaberlerGaleriBankalar ateş aldı! Faizler tırmanışa geçti! 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL olacak?
Bankalar ateş aldı! Faizler tırmanışa geçti! 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL olacak?
30.000 TL'nin 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı yeniden gündeme geldi. Bankada birikimi olan vatandaşlar en iyi yatırımı seçmek istiyor. Mevduat faizi getirisinin önceden tahmin edilebilir olması nedeniyle bir adım öne çıkıyor. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından bankaların mevduat faizi oranlarında güncellenme yaşandı. Bankaların son dönemde mevduat faiz oranları ateş aldı. İşte, 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL olacak?