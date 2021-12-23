Şaşkınlıktan küçük dilini yuttular! Altında darbe üstüne darbe geldi! Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım, 14-18-22 ayar bilezik fiyatı artacak mı?

18,4 TL ile zirve yapan dolar kuru tepetaklak olarak 11,1 TL'ye kadar çekildi. Bu durum gram altın fiyatlarına da darbe indirdi. 1062 TL'yi gören gram altın 639 TL'ye çekildi. Hem dolar/TL hem de gram altın tarafında kayıp yüzde 40 olarak dikkat çekti.