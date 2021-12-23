HaberlerGaleriŞaşkınlıktan küçük dilini yuttular! Altında darbe üstüne darbe geldi! Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım, 14-18-22 ayar bilezik fiyatı artacak mı?
Şaşkınlıktan küçük dilini yuttular! Altında darbe üstüne darbe geldi! Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım, 14-18-22 ayar bilezik fiyatı artacak mı?
Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım altın 14-18-22 ayar bilezik fiyatı! Altın yatırımcısına darbe üstüne darbe geldi. Ekonomide alınan yeni önlemlerin etkisini sert bir şekilde göstermesiyle birlikte, 1.000 TL'yi geçen gram altın fiyatları hızla geriledi. Altında yaşanan bu sert düşüş nedeniyle neredeyse yüzde 40'a kadar değer kaybı görülüyor. İşte altın yatırımcısının merak ettiği güncel fiyatlar listesi!
Giriş Tarihi: 23.12.2021 09:14Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 09:14