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Haberler Galeri Şaşkınlıktan küçük dilini yuttular! Altında darbe üstüne darbe geldi! Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım, 14-18-22 ayar bilezik fiyatı artacak mı?

Şaşkınlıktan küçük dilini yuttular! Altında darbe üstüne darbe geldi! Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım, 14-18-22 ayar bilezik fiyatı artacak mı?

Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım altın 14-18-22 ayar bilezik fiyatı! Altın yatırımcısına darbe üstüne darbe geldi. Ekonomide alınan yeni önlemlerin etkisini sert bir şekilde göstermesiyle birlikte, 1.000 TL'yi geçen gram altın fiyatları hızla geriledi. Altında yaşanan bu sert düşüş nedeniyle neredeyse yüzde 40'a kadar değer kaybı görülüyor. İşte altın yatırımcısının merak ettiği güncel fiyatlar listesi!

Giriş Tarihi: 23.12.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 09:14
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Şaşkınlıktan küçük dilini yuttular! Altında darbe üstüne darbe geldi! Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım, 14-18-22 ayar bilezik fiyatı artacak mı?

Altına yatırım yapan vatandaşlar için darbe üstüne darbe geldi. Gram altının 1,000 lirayı geçmesinin ardından gözler altın fiyatlarına çevrilmişti. Döviz kurlarında ve altında yaşanan sert düşüşle birlikte, altında yüzde 40'a varan kayıplar göze çarptı. Altın yatırımcısını şoke eden bu gelişmenin ardından güncel altın fiyatları da sorgulanmaya başlandı. Peki; Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım, 14-18-22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?

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Şaşkınlıktan küçük dilini yuttular! Altında darbe üstüne darbe geldi! Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım, 14-18-22 ayar bilezik fiyatı artacak mı?

Gram altın 2021 yılına, 454 TL giriş yaparken, 20 Aralık 2021 tarihinde 1062 TL'yi görerek tarihi zirvesini test etmişti.

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Şaşkınlıktan küçük dilini yuttular! Altında darbe üstüne darbe geldi! Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım, 14-18-22 ayar bilezik fiyatı artacak mı?

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre; altın gram fiyatı, 19 Şubat tarihinde ise 394 TL'yi görerek dip yapmıştı. Son fiyatlamalara bakarsak 720 TL bandında dengelenme sürecinde olan gram altın, yatırımcısına 2021 yılında yüzde 59 düzeyinde kazanç getirdi.

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Şaşkınlıktan küçük dilini yuttular! Altında darbe üstüne darbe geldi! Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım, 14-18-22 ayar bilezik fiyatı artacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, finansal piyasalara güven sağlayan ve dolarizasyonun belini kıran Döviz endeksli TL mevduat' (Kur korumalı TL mevduat) uygulamasını duyurmuştu.

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Şaşkınlıktan küçük dilini yuttular! Altında darbe üstüne darbe geldi! Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım, 14-18-22 ayar bilezik fiyatı artacak mı?

18,4 TL ile zirve yapan dolar kuru tepetaklak olarak 11,1 TL'ye kadar çekildi. Bu durum gram altın fiyatlarına da darbe indirdi. 1062 TL'yi gören gram altın 639 TL'ye çekildi. Hem dolar/TL hem de gram altın tarafında kayıp yüzde 40 olarak dikkat çekti.