Emekliye asgari ücret zammı! Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli Ocak zammı açıklandı mı?

Son dakika haberine göre: Asgari ücretteki tarihi zam hem özel sektör hem de kamuda ücret artışını da beraberinde getirecek. Sürmekte olan toplu iş sözleşmelerinde yeni asgari ücret dikkate alınacak. Emekli aylığı ve memur maaşları da Ocak'ta zamlanacak.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 08:32 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 08:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL