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Haberler Galeri Emekliye asgari ücret zammı! Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli Ocak zammı açıklandı mı?

Emekliye asgari ücret zammı! Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli Ocak zammı açıklandı mı?

Son dakika haberine göre: Asgari ücretteki tarihi zam hem özel sektör hem de kamuda ücret artışını da beraberinde getirecek. Sürmekte olan toplu iş sözleşmelerinde yeni asgari ücret dikkate alınacak. Emekli aylığı ve memur maaşları da Ocak'ta zamlanacak.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 08:32 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 08:45
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Emekliye asgari ücret zammı! Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli Ocak zammı açıklandı mı?

Asgari ücretteki tarihi zam hem özel sektör hem de kamuda ücret artışını da beraberinde getirecek. Sürmekte olan toplu iş sözleşmelerinde yeni asgari ücret dikkate alınacak. Emekli aylığı ve memur maaşları da Ocak'ta zamlanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye asgari ücret zammı! Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli Ocak zammı açıklandı mı?

Net asgari ücrette yaşanacak yüzde 50.5'lik artış memur ve emeklilere yeni yılda yapılacak zamma yansır mı?

SSK, Bağ-Kur emeklileri 5 aylık enflasyonla yüzde 10'un üzerinde zammı garantilerken, asgari ücretteki artış da dikkate alarak yıllık bazda bir iyileştirme yapılması planlanıyor.

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Emekliye asgari ücret zammı! Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli Ocak zammı açıklandı mı?

Yine Ocak ayında memurlara ve memur emeklilerine toplu sözleşme artışı dışında enflasyondaki yükseliş dikkate alınarak ek protokolle ilave zam yapılacak.

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Emekliye asgari ücret zammı! Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli Ocak zammı açıklandı mı?

Ek zammın seyyanen yapılması öngörülürken, bunda yeni asgari ücret tutarının da etkili olması bekleniyor. Kamu çalışanlarına ek zam da 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak.

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Emekliye asgari ücret zammı! Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli Ocak zammı açıklandı mı?

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